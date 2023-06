Gaggenauer Redaktion hat mehr Zeit für Themen und Recherche

Es ist ein wichtiges Datum: Wenn am 1. Juli die erste gemeinsame Ausgabe von Badischen Neuesten Nachrichten und Badisches Tagblatt erscheinen wird, dann schließt sich nicht zuletzt für die Journalisten im Murgtal ein Kreis.

Denn mit diesem neuen Badischen Tagblatt im bisherigen BNN-Format manifestiert sich eine Zusammenarbeit, die bereits seit über zwei Jahren immer enger, immer intensiver und immer besser wurde.

Während die Verzahnung der früher selbstständigen Lokalredaktionen von BNN und BT sich bereits auf der Internetpräsenz www.bnn.de manifestiert hat, verschmelzen zum 1. Juli auch die Printausgaben der beiden Traditionsausgaben für das Murgtal.

Von Gaggenau bis zur Schwarzenbach-Talsperre

Von Gaggenau bis hoch zur Schwarzenbach-Talsperre – so kann man den Zuständigkeitsbereich der alten und auch der neuen Murgtalredaktion umreißen.

Nähe zu den Menschen und kritische Distanz zu den Akteuren: Unter dieser gelebten Maxime werden die Journalisten auch des neuen Badischen Tagblatts weiterhin für ihre lesenden Kunden im Murgtal da sein – also wie bisher in Gaggenau, Gernsbach, Loffenau, Weisenbach und Forbach.

Die Redakteure der ab 1. Juli auch organisatorisch vereinten Lokalredaktion in den bisherigen BNN-Räumen in der Hauptstraße 36 sehen dabei mit Spannung ihrer künftigen journalistischen Arbeit entgegen.

Mehr Zeit für Themen, mehr Zeit für Recherche, mehr Zeit für journalistische Qualität und Exklusivität: Dies ist ein weiteres Leitbild, nach dem insbesondere die bisherigen BT-Redakteure ihren künftigen Arbeitsalltag gestalten.

Denn mit der Übernahme des von den BNN-Kollegen bereits seit 2020 praktizierten Editoren-Autoren-Modells sollen sich auch für die BT-Leute neue Freiräume eröffnen.

Was bedeutet dieses Modell in der Praxis? Für die Produktion der Printausgabe – also das Redigieren von Beiträgen und das Layouten von Seiten –, sorgen Journalisten in der Zentralredaktion im BNN-Verlagshaus in Karlsruhe-Neureut.

Editoren übernehmen wichtige Routine-Aufgaben

Als sogenannte Editoren übernehmen sie damit wichtige Routine-Aufgaben, die in der bisherigen BT-Lokalausgabe von den Redakteuren zusätzlich zu ihren Reporter-Aufgaben abgearbeitet wurden.

Mit dem neuen Editoren-Autoren-Modell können sich nun alle Lokalredakteure der neuen BT-Murgtalredaktion auf ihre Arbeit als Autoren konzentrieren. Hierbei richten sie ein besonderes Augenmerk auf die Internetpräsenz.

Der Puls des Nachrichtengeschäfts – er hat im Internet eine andere Taktfrequenz als in der Papierzeitung. Aber auch im neuen Badischen Tagblatt wird Journalismus nicht nur mit Herz gemacht – sondern auch mit Verstand.