Das Team der Baden-Badener Lokalredaktion ist so breit aufgestellt wie die Kurstadt

Eine überbordende Fülle von Veranstaltungen, Kommunalpolitik mit Ecken und Kanten, Gäste aus aller Welt, prachtvolle Häuser und Gärten, eine reichhaltige Geschichte, interessante Menschen, rege Vereine, pfiffige Initiativen und ganz spezielle Problemlagen, die sich an der scharfen Kante zwischen Weltstadt und Kleinstadt herauskristallisieren: In Baden-Baden gibt es für Journalisten immer Stoff zum Bearbeiten. Die Stadt ist breit aufgestellt – genauso breit wie die Lokalredaktion des Badischen Tagblatts.

„Aus zwei mach eins“ – so hieß es bereits vor mehr als einem Jahr an dieser Stelle, als die beiden journalistischen Herzkammern Baden-Badens, die Lokalredaktionen von BNN und BT, die Arbeit im gemeinsamen Takt aufgenommen haben, und das in gemeinsamen Räumen im Zentrum der Stadt, in der Wilhelmstraße.

Das Team unter der Leitung von Harald Holzmann war damit Vorreiter der redaktionellen Zusammenarbeit der beiden früheren Konkurrenten auf lokaler Ebene unter einem Dach. Und die Rädchen griffen schnell und gut ineinander: Vom ersten Tag an herrschte ein Miteinander, die gegenseitige Inspiration war groß.

Die Aufgabe, Leser in Baden-Baden und Sinzheim über alles zu informieren, was sie wissen müssen, und dabei auch zu unterhalten, Stellung zu beziehen und zu inspirieren, wurde von den Frauen und Männern im Team fortan als gemeinsamer Auftrag verstanden. Für den Online-Auftritt bnn.de liefern alle gemeinsam die lokalen redaktionellen Inhalte.

14 Monate fruchtbaren Zusammenwachsens

Nach 14 Monaten fruchtbaren Zusammenwachsens ist der nächste Schritt, der am 1. Juli gegangen wird, nur folgerichtig, denn künftig arbeiten alle Beteiligten als Autoren auch für ein und dasselbe Printprodukt: das Badische Tagblatt, das fortan gedruckt als eine Unterausgabe der Badischen Neuesten Nachrichten in Baden-Baden erscheint.

Da die parallele Arbeit an zwei Zeitungen entfällt, kann sich das Team der Lokalredaktion dann noch mehr darauf konzentrieren, interessante und wichtige Inhalte aus der Kurstadt mit all ihren Stadtteilen, insbesondere dem Rebland, sowie Sinzheim zu veröffentlichen.

Dabei profitieren die Leser von der großen Erfahrung der Redakteure, denn das orts- und sachkundige Team in der Lokalredaktion Baden-Baden bleibt komplett bestehen.

Das sind die Experten vor Ort

Sarah Reith, Stephanie Hölzle, Sarah Gallenberger, Nina-Christiana Ebersbach, Michael Rudolphi, Nico Fricke, Bernd Kamleitner, Franz Vollmer und Harald Holzmann heißen die Experten vor Ort.

Ergänzt wird das in allen Belangen breit aufgestellte Team von den freundlichen und kompetenten Redaktionsassistentinnen Doreen Müller, Tanja Ernst und Christine Baumann sowie der in Baden-Baden und Umgebung verwurzelten und bekannten Truppe aus einem guten Dutzend freier Journalisten, die teilweise bereits seit Jahrzehnten fachlich kompetent und höchst engagiert über das Geschehen in der Kurstadt berichten.

Langjährige Erfahrung und journalistische Kompetenz, deren Herz für Baden-Baden und für die Baden-Badener schlägt: Das ist das Markenzeichen der Lokalredaktion. Und das stellt sicher: Ordentlich recherchierte Informationen, emotional bewegende Geschichten, klare Standpunkte und einen guten Überblick über das, was im Oostal und drumherum los ist, gibt es konzentriert nur an einer Stelle: online bei bnn.de und gedruckt im Badischen Tagblatt.