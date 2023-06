Lokalredaktion Rastatt formiert sich mit BT- und BNN-Kollegen

Mit der Fusion von BNN und BT will der Rastatter Lokalteil noch näher an den Menschen sein. Die Lokalredaktion stellt sich vor und erklärt, warum der Umfang der Berichterstattung noch erweitert wird.

Die Große Kreisstadt Rastatt verbucht viele Umschreibungen: Die meisten erinnern an eine prall gefüllte Vergangenheit: Barockstadt, Revolutionsstadt, Festungsstadt, Friedensstadt. Die vielen Ausläufer einer reichhaltigen Geschichte sind heute noch vielerorts in der Stadt an der Rhein und Murg zu erleben.

Nicht nur deshalb ist das von den Lokalredakteuren zu beackernde Pflaster der „Hauptstadt Mittelbadens“ interessant und verlockend. Auch als Kultur-, Wirtschafts- und Tourismusstandort hat die Stadt einiges zu bieten. Entsprechend vielseitig will sich der Rastatter Lokalteil präsentieren – erst recht nach der Fusion von BNN und BT zum 1. Juli.

Redakteure von BT und BNN bilden in Rastatt ein Team

Als der Zusammenschluss der beiden Zeitungen verkündet worden war, haben die meisten Leserinnen und Leser schnell bemerkt, dass sich die beiden Redaktionen von BNN und BT wechselseitig gestärkt haben – auch in Rastatt. Der Austausch von Texten in beiden Ausgaben findet nun auch formell einen Rahmen. Der Rastatter Lokalteil erscheint ab 1. Juli unter dem Namen Badisches Tagblatt als Marke der BNN. Redakteure von BT und BNN bilden ein Team.

Die Lokalredakteure in Rastatt konnten sich über viele Monate annähern. Und dürfen nun am angestammten Platz ihre journalistische Arbeit mit Unterstützung einer Reihe von freien Mitarbeitern fortsetzen.

Die Redaktionsleitung spaltet sich in eine Doppelspitze auf: Die bisherigen Lokalchefs Egbert Mauderer (BT) und Holger Siebnich (BNN) bleiben gemeinsam in der Verantwortung; unterstützt von Daniel Melcher als stellvertretendem Redaktionsleiter. Das Redaktionsteam wird komplettiert von den Redakteuren Anja Groß, Yvonne Hauptmann, Markus Koch, Stefan Maue und Sabine Wenzke.

Die Fäden in der Assistenz halten Silke Schleh, Tamara Velten und Martina Holbein in den Händen. Der frühere BT-Lokalredakteur Sebastian Linkenheil übernimmt auf eigenen Wunsch eine neue Aufgabe im Mutterhaus der BNN in Karlsruhe-Neureut.

Fokus weiter auf nördlichen Landkreis

Kerngebiet der Berichterstattung bleibt der nördliche Landkreis Rastatt mit zwölf Städten und Gemeinden zwischen Hügelsheim und Durmersheim.

Doch der Umfang der Berichterstattung wird noch erweitert. Weil Menschen gerne über den Tellerrand schauen und mobiler werden, fließen im Lokalteil Rastatt auch Berichte aus dem südlichen Landkreis Karlsruhe mit ein. Vor allem Malsch, Rheinstetten und auch Ettlingen sollen auf einer neuen Regionalseite Berücksichtigung finden.

Im Zuge der Fusion werden die Kollegen auch in Rastatt ihre Arbeitsweise vereinheitlichen. Wie bei den BNN schon seit 2020 praktiziert, werden auch in der fusionierten Redaktion die Lokalseiten von Kollegen in Neureut produziert, den sogenannte Editoren. Die Redakteure in Rastatt können sich damit auf ihre Arbeit als Autoren konzentrieren. Und damit noch näher am Puls der Zeit und an den Menschen im Verbreitungsgebiet sein.