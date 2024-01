Polizei sucht Zeugen

Mann rammt Auto an Bahnübergang und flüchtet von der Unfallstelle in Gaggenau-Bad Rotenfels

Ein Autofahrer hat am Donnerstag an einem Bahnübergang in Gaggenau-Bad Rotenfels ein anderes Auto gerammt und ist anschließend davongefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.