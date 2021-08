Da gibt es mehrere Änderungen. Zunächst dürfen sich OB Christof Florus und Bürgermeister Michael Pfeiffer die Hände reiben; sie rücken in der Besoldung in die nächsthöhere Kategorie („Städte 30.000 bis 50.000 Einwohner“), was jeweils ein üppiges monatliches Plus von rund 1.000 Euro mit sich bringt. Dies wirkt sich nicht nur in der aktiven Dienstzeit, sondern auch später bei den Ruhestandsbezügen aus. Zudem wird das Entscheidungsgremium größer: Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg sieht vor, dass sich in Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern die Zahl der Gemeinderäte von bislang 26 auf dann 32 erhöht.