Zukunft noch ungewiss

„Nicht so gut gepasst“: Pächter des Naturfreundehauses in Gaggenau geben auf

Alles wieder auf Null: Erst vor eineinhalb Jahre sind die Naturfreunde in Gaggenau-Michelbach mit neuen Pächtern in die Zukunft gestartet. Doch die ist bald schon wieder vorbei. Die Pächter geben auf – und die Naturfreunde fürchten, in der Corona-Pandemie nicht so einfach Nachfolger zu finden.