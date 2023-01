Oberbürgermeister-Wahl in Gaggenau: Christof Florus ist der erste Bewerber

Nach Beginn der offiziellen Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl hat am Montagmorgen die erste Bewerbung im Rathausbriefkasten gelegen. Dies erklärt die städtische Pressestelle auf Anfrage dieser Redaktion.

Bereits im September hatte der amtierende Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) seine erneute Kandidatur für eine dritte Amtszeit an der Stadtspitze bekannt gegeben.

„Ja, es ist meine Bewerbung“, bestätigt Florus dann auch auf entsprechende Nachfrage. Er habe die Unterlagen am Samstag beim Einkaufen auf dem Markt eingeworfen und ein Erinnerungsfoto für sich und die Familie gemacht.

Ein Stein sei ihm nicht vom Herzen gefallen, sagt der OB. „Für mich ist ja die ganze Zeit Wahlkampf.“ Aber die Abgabe der Unterlagen sei dennoch ein wichtiger Schritt gewesen. Glücklicherweise habe er ja problemlos auf die Unterlagen von 2014 zurückgreifen können.

Da am Wochenende keine weiteren Bewerbungen eingegangen sind, wird Florus an erster Stelle auf dem Wahlzettel stehen. Wären mehrere Umschläge im Briefkasten gewesen, hätte das Los entschieden. Dies gilt laut der stellvertretenden Wahlleiterin Tanja Riedinger an allen Wochenenden. „Sie werden wie ein Tag gezählt.“

An den Werktagen dagegen wird der Rathausbriefkasten mehrfach geleert und so die Uhrzeit des Eingangs der Bewerbung dokumentiert. Die Bewerbungsfrist endet am 6. März um 18 Uhr.