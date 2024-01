Kameras und Greifarm

Polizei setzt „Spot“ in Gaggenau ein: Was kann der Roboterhund?

Nach einer mutmaßlichen Bedrohung in Gaggenau-Ottenau hat die Polizei einen Roboterhund eingesetzt. Die vierbeinige Maschine soll die Einsatzkräfte in Gefahrenlagen unterstützen. Das Modell namens „Spot“ ist aber auch in anderen Bereichen im Einsatz.