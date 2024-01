Nach SEK-Einsatz in Gaggenau: Wo ist der Verdächtige?

Bewaffnete Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen in Gaggenau-Ottenau ein Haus umstellt. Die Suche nach dem Verdächtigen dauert an.

Wegen einer Bedrohungslage lief am Donnerstag ein stundenlanger Polizeieinsatz in Gaggenau-Ottenau. Beamte umstellten ein Haus in der Wilhelm-Busch-Straße. Der Verdacht: Es könnten Waffen im Haus sein. Vom Verdächtigen fehlt aber bis jetzt jede Spur.

Die Bedrohungssituation zwischen zwei erwachsenen Personen begann laut Polizei bereits am Mittwochabend. Der Verdächtige wurde nach der Bedrohung und einer ersten Durchsuchung des Hauses am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr laut Polizei zwar angetroffen. Weil eine mögliche Fremd- und Eigengefährdung vorlag, wurde der Mann jedoch in eine Fachklinik gebracht, die er kurze Zeit später wieder verließ.

Verdächtige Gegenstände im Haus in Gaggenau gefunden

Seine Wohnung wurde nach Beweismitteln unter die Lupe genommen. Die Einsatzkräfte stießen dabei auf mutmaßliche Drogen und auch auf verdächtige Gegenstände, für deren Sicherstellung Experten hinzugezogen werden mussten.

Die Durchsuchung wurde wegen der verdächtigen Gegenstände in der Nacht zum Donnerstag unterbrochen und im Laufe des Donnerstags mit Hilfe von Entschärfern wieder aufgenommen. Um welche Gegenstände es sich handelte, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Aktuell sucht die Polizei den Mann.