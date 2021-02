Selten sind in der Gaggenauer Altenhilfe Termine so herbeigesehnt worden wie die für die Impfungen der Bewohner und Mitarbeiter. Am Wochenende konnte die erste Impfrunde abgeschlossen werden. Rund 90 Prozent der Bewohner hatten sich für die Impfung entschieden und über 70 Prozent der Belegschaft, teilte die Altenhilfe am Montag mit.

In den drei Heimen der Altenhilfe impften mobile Teams an drei Terminen zusammen 445 Menschen. Alle Geimpften haben die Impfung mit dem Impfstoff von Biontech gut vertragen und es kam zu keinen Komplikationen, heißt es weiter. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sei jeder Tag von immensen Anstrengungen gekennzeichnet gewesen, um das Virus vor der Tür zu halten.

Geschäftsführer Peter Koch blickt zurück: „Von der Anfangszeit, die im Zeichen fehlender Schutzausrüstung stand, bis zur standardisierten Durchführung von Corona-Tests war es eine Herkulesaufgabe gewesen, neben der alltäglichen Pflege und Versorgung für höchstmögliche Sicherheit der anvertrauten Menschen zu sorgen und den sich ständig verändernden Anweisungen durch die Bundes- und Landesbehörden nachzukommen. Auch die Impfaktion startete holprig.“