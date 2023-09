Der verführerische Duft, die verlockende Mischung aus gebrannten Mandeln, exotischen Gewürzen, Gebratenem und Gegrilltem zieht jährlich unzählige Besucher aus Gaggenau und der Region auf den Annemasseplatz vor die Jahnhalle.

Die Betreiber der Fahrgeschäfte starteten am Freitag zum Auftakt in das drei Tage dauernde Event Gaggenauer Herbstmesse mit Freifahrten. Vor Riesenrad und Hochfahrgeschäften bildeten sich dichte Menschentrauben. Der einsetzende Regen wurde zur Nebensache.

Den offiziellen Startschuss für das Messe-Geschehen im Annemassepark am Samstag gab zum ersten Mal als Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos). An seiner Seite der neugewählte Bürgermeister der Stadt, Andreas Paul (CDU). Zum Einsatz kam hierbei die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gaggenau.

Unter den wachsamen Augen der Feuerwehrkameraden schraubte sich der Personenkorb mit den Stadtoberhäuptern nach oben – über die Köpfe erwartungsfroher Besucher. Eine lieb gewordene Tradition ist das Verteilen von Freifahrtchips.

Herbstmesse in Gaggenau: Einmal Überkopf mit dem Riesenpendel

Die Kinder fest an der Hand oder auf Papas Arm, Decken und Jacken gut verstaut im modernen Bollerwagen, ging es für Familien über den Messeplatz. Die am Himmel vorbei segelnden Wolken und kühlen Temperaturen störten dabei kaum. Hauptsache es regnet nicht, war eine der am häufigsten gemachten Aussagen.

Es lockten Stände mit Honig und feinen Ölen, Zuckerwatte in den Farben des Regenbogens, mit der so herrlich herumgealbert werden kann, oder süße und deftige Leckereien. Die ortsansässigen Vereine und Gastronomen gaben ihr Bestes. Sie offerierten kulinarische Vielfalt.

Den Hochfahrgeschäften mangelte es nicht an wagemutigen Fahrgästen. Der Musik-Express ist ein herrlicher Spaß für Menschen, die es rasant und schnell mögen. In die Luft ging es mit dem Riesenpendel „Freak“ – einmal über Kopf und mit Schwung zurück zur Erde.

Einige Runden mit dem Riesenrad muten dagegen schon fast gemächlich an. Dennoch ist Mut auch hierbei aufzubringen. Höher als bei anderen Fahrgeschäften geht es nirgendwo. Die Belohnung ist ein fantastischer Blick über Gaggenau und das Murgtal. Wer sich im Anschluss zurück auf der Erde noch traute, auf den wartete in der Nachbarschaft das Outback-Abenteuer.

Eine Fahrt mit dem Autoscooter sei für ihn fester Bestandteil bei jeder Herbstmesse, meinte Kevin. Gemeinsam mit Freunden wartete er sehnsüchtig am Rand der Scooter-Fläche auf ein frei werdendes Fahrzeug. Die Wurfbuden lockten mit Kuscheltieren aller Größen als Gewinn. Immer noch Magie verströmen traditionelle Kinderkarusselle. Auch nach Einbruch der Dunkelheit drehten sie sich für die Kleinsten unter den Messe-Besuchern. Kinderspaß nebenan garantierte das Bungee Trampolin.

An den Tagen der Herbstmesse ist der Verein Kindgenau mit seinem feuerroten Spielmobil vertreten. Zudem bietet er ein Kinderprogramm und Livemusik auf einer Bühne an. Das Lagerfeuer am Abend ist zudem für viele Besucher stets ein beliebter Treffpunkt.

Wie für viele Vereine ist die Herbstmesse für den Fanfarenzug Gaggenau fast schon ein Pflichttermin. „Weil es Spaß macht und Tradition ist. Zudem warten die Besucher schon auf unsere Cocktails“, erklärte Nicole Abendschön strahlend. Für den kleinen Simon lief es an diesem Nachmittag ebenfalls gut. Festgehalten von den Eltern machte er sich an das Angeln von gelben Enten, die im Pulk an ihm vorbeizogen.

„Seit über 30 Jahren und generationenübergreifend sind wir mit dem Enten-Angeln zweimal im Jahr in Gaggenau vertreten“, betonte Stand-Betreiberin Margit Loritz. Noch immer ist sie der Stadt Gaggenau dankbar für den Pop-up-Markt in der Zeit der Corona-Pandemie.

Krämermarkt begleitet Gaggenauer Herbstmesse

Der beliebte dreitägige Krämermarkt, von der Bananenbrücke bis zum Annemassepark begleitet die Herbstmesse. Das Angebot der rund 60 Aussteller reicht von top-modischen Jeans über Lederjacken, warme Kleidung für den Winter, Schmuck aus eigener Herstellung bis hin zu Bürsten, Töpfen und Pfannen.

In Levys Biergarten brachten Blues und Rock mit Attila @ Friends (Gesang: Melanie Laile-Goodhart; Schlagzeug: Peter Götzmann) Bewegung in die Besucherreihen. Traditionell zur Herbstmesse öffnen am Sonntag die Gaggenauer Einzelhändler in der Innenstadt ihre Türen. In den Geschäften sind bereits die neuesten Modetrends für Herbst und Winter zu haben.

Einen letzten Fahrrad-Check ermöglichte am Sonntag in der Fußgängerzone die mobile Rad-Werkstatt der Initiative Radkultur Baden-Württemberg.