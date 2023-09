Abwechslungsreiche Attraktionen und unbeschwerte Einkaufserlebnisse bietet die Gaggenauer Innenstadt rund um den Annemasse-Platz bei der nächsten Herbstmesse. Sie lockt vom 22. bis 25. September wieder Besucher aus der ganzen Region nach Gaggenau. Fragen und Antworten zur Traditionsveranstaltung.

Im Rahmen der Herbstmesse findet der letzte Rad-Check-Termin in diesem Jahr statt. Die mobile Rad-Werkstatt steht am Sonntag, 24. September, in der Gaggenauer Fußgängerzone.

Nein. Die Schnellladesäule am Annemasse-Platz kann von Montag, 18. September, bis voraussichtlich 29. September nicht genutzt werden. Weitere E-Ladesäulen der Stadtwerke befinden sich an der Carl-Benz-Schule, am Rotherma, am Unimog Museum, am Parkplatz der Flößerhalle in Hörden sowie in der Tiefgarage Murgufer.