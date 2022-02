Mit den nun beschlossenen Eintrittsgebühren für das Waldseebad werden knapp 9,9 Prozent der errechneten jährlichen Kosten des Bads gedeckt, bilanziert die Stadtverwaltung. Bei diesen jährlichen Kosten von insgesamt 1.115 Millionen Euro werden allerdings die Baukosten einberechnet. Diese summieren sich nach derzeitigem Stand auf insgesamt 13,4 Millionen Euro an Investitionskosten. Hinzu kommen weitere Kosten wie Zinsen. Als kalkulatorische Kosten gehen somit insgesamt 645.200 Euro in eine Jahresbilanz des Waldseebads ein. Hinzu kommen jährlich Personal- und Sachkosten. Diese werden derzeit mit insgesamt 470.000 Euro bilanziert. Sie setzen sich zusammen aus Personalkosten (224.000 Euro), Betriebsmitteln wie Wasser, Strom (129.000 Euro), sonstigen Sachkosten (87.000 Euro) und Instandhaltung (30.000 Euro). Bei den Einnahmen kalkuliert die Stadt mit 110.000 Euro pro Jahr. Rechnet man nun die Investitionskosten heraus, dann ergibt sich ein Deckungsgrad der Einnahmen an den laufenden Personal- und Sachkosten von 23,4 Prozent.

Die künftigen Preise in Euro (alte Preise in Klammern):

Einzeleintritt: 5 Euro (3).

Einzeleintritt ermäßigt: 2,50 Euro (1,50).

Abendkarte ab 18 Uhr: 3 Euro (2).

Abendkarte ermäßigt: 1,50 Euro (1).

Zehnerkarte: 40 Euro (20).

Zehnerkarte ermäßigt: 20 Euro (10).

Saisonkarte: 70 Euro (45).

Saisonkarte ermäßigt: 35 Euro (22,50).

Tageskarte Familie: 10 Euro (7).

Saisonkarte Familie: 140 Euro (90).

Tageskarte Alleinerziehende: Euro 6 (4).

Saisonkarte Alleinerziehende: 75 Euro (50).