Die Architektenkammer Baden-Württemberg zeichnet in ihrem Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ auch die Gaggenauer Stadtkirche St. Josef aus. Die Jury hebt die „moderne Adaption eines traditionellen Beichtstuhls“ heraus.

Offenheit und Diskretion zugleich – geht denn das? Bei der Gestaltung des Beichtraums in der katholischen Stadtkirche St. Josef scheint diese alles andere als einfache Aufgabe gelungen zu sein. Die Gläubigen nehmen diese Form an, sagt Pfarrer Tobias Merz im BNN-Gespräch, und die Experten würdigen das Werk.

Der Beichtraum von St. Josef ist, zusammen mit dem daneben positionierten Windfang, von der Architektenkammer Baden-Württemberg im Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Rastatt und Baden-Baden 2014 bis 2021“ ausgezeichnet worden. 58 Arbeiten waren eingereicht worden, St. Josef gehört zu den 14 ausgezeichneten Bauprojekten.

Ein ganz enger und dunkler Beichtraum, noch dazu muffig – das gab es früher oft. Es gilt ganz sicher nicht mehr für die Beichtgelegenheit in der Stadtkirche. Wo einst zwei „klassische“ Beichtstühle an beiden Seiten des Kirchenschiffs standen, findet sich jetzt nur noch einer – aber in einer ganz anderen, durchaus sehr betonten Form.