Polizei warnt vor Betrügern

Telefonbetrügerin erbeutet in Gaggenau-Michelbach fünfstelligen Betrag von Rentner

Eine unbekannte Telefonbetrügerin hat am Mittwochnachmittag von einem über 70 Jahre alten Mann aus Gaggenau Geld im unteren fünfstelligen Bereich erbeutet. Am Telefon gab sich die Täterin als Mitarbeiterin der Bank aus und erhielt so mehrere TAN-Nummern.