Betrüger haben in mehreren Fällen in Achern, Goldschmuck entwendet, indem sie den Ankauf unter anderem von Teppichen und Pelzen vorgetäuscht haben.

Betrüger haben in Achern in mindestens zwei Fällen Schmuck weit unter Wert erworben, indem sie vorgaben, alte Pelze, Abendgarderoben und Teppiche ankaufen zu wollen. Die Polizei teilte mit, dass sich die vermeintlichen Aufkäufer von Teppichen und Bildern letztendlich nur für Schmuckstücke interessierten.

Die Betrüger nahmen die Wertgegenstände mit und hinterließen nur eine Anzahlung

Nach einer Anzahlung von einigen hundert Euro nahmen sie in beiden Fällen Schmuck im weitaus höherem Wert mit und stellten die zeitige Abholung von Teppichen und sonstigen Gegenständen in Aussicht. Im Anschluss waren die vermeintlichen Aufkäufer nicht mehr erreichbar. Den beiden Geschädigten entstand so ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer (0 78 41) 7 06 60 abgegeben werden können.