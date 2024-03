Karsamstag in Bad Rotenfels

Wie Wanderer in Gaggenau den Sonnenaufgang am Schanzenberg erleben

Sie sind früh aufgestanden. Rund 15 Männer und Frauen besteigen mit Schwarzwaldguide Kai Lierheimer am Karsamstag in der Morgendämmerung eine kleine Anhöhe in Gaggenau. Um sie herum ein Nebelmeer. Werden sie trotzdem den Sonnenaufgang genießen können?