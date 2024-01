Warum es in Gaggenau im Dezember 600 Mal Gewinner gab

Beim ersten Gewinner sei die Aufregung richtig groß gewesen: „Plötzlich war da der grüne Balken auf der Kasse, aber die Kundin war schon fast raus aus dem Laden“, erinnert sich Sabine Meißner vom Geschenkeladen „To bee“ an diesen Tag im Dezember. Während sie weiter kassiert, spurtet eine Mitarbeiterin hinter der Kundin her, um ihr die freudige Botschaft zu übermitteln. „Leider war sie zu schnell.“

Jeder Gewinner erhielt zehn Euro in Bonuspunkten

Insgesamt 600 Mal leuchtete an den Freitagen und Samstagen im Dezember der grüne Balken auf Kassendisplays auf: So oft gab es Gewinner bei der Dezember-Aktion der Murgtalcard Gaggenau. Das Prinzip war denkbar einfach: Wer an diesen Tagen in den teilnehmenden Geschäften als zehnter Kunde seine Karte zeigte, bekam 1.000 Bonuspunkte gutgeschrieben. Gegenwert: Zehn Euro, die jederzeit eingelöst werden können.

Vor allem an den vier Adventswochenenden gab es mit 130 bis 150 Personen viele Gewinner. Das Wochenende vor Silvester habe mit rund 100 Gewinnern deutlich niedriger abgeschnitten. Gerechnet hatten die Initiatoren der Aktion, die Werbegemeinschaft Bonuscard Murgtal, lediglich mit 400 bis 500 Gewinnern. Dass es am Ende 600 geworden sind, findet Citymanager Philipp Springer großartig. „Unsere Erwartungen wurden definitiv übertroffen.“

In welchem Laden besonders viele Gewinner eingekauft haben? Ob es gar doppelte Glückspilze gab? Alles Daten, die sich nicht einfach so aus dem Programm herausziehen lassen. „Datenschutz“, erklärt Springer. Der CAP-Markt, das Citykaufhaus und Z.Müller hätten regelmäßig Gewinner gemeldet, weiß der Citymanager. Und irgendwer habe ihm auch einmal erzählt, dass ein Kunde sich zweimal freuen durfte.

Alle sind glücklich aus dem Laden gegangen. Sabine Meißner

Geschäftsinhaberin

Etwa fünfmal gab es Gewinner bei „to bee“. „Oft haben die Kunden gar nichts von der Aktion gewusst“, erzählt Inhaberin Sabine Meißner. „Da war die Überraschung gleich doppelt so groß.“ Mehr gekauft als sonst hätten die Kunden nicht, oder die Einkäufe gar getrennt bezahlt, damit sich die Gewinnchancen erhöhen – „aber sie sind glücklich aus dem Laden gegangen“.

Technisch möglich geworden sei die Aktion erst durch die Umstellung auf die neue Bonuscard, sagt Philipp Springer. Seit Februar 2023 haben Karteninhaber die Möglichkeit, auf die neue Bonuscard umzustellen. Mehr als 10.000 Karteninhaber (von ehemals 11.000) hätten das inzwischen auch getan. „Das ist völlig im Rahmen bei solchen Umstellungen“, so Springer.

Die Gaggenauer Aktion wird wiederholt

Aktionen wie die im Dezember jedenfalls wird es wohl wieder geben. „Die Umsetzung ist schnell und spontan möglich“, sagt Springer. Darum – und wegen der guten Resonanz – kann sich die Werbegemeinschaft auch vorstellen, sie zu wiederholen. Nicht unbedingt im Advent, sondern „anlassbezogen“, also wenn andere Veranstaltungen stattfinden, die so mit dem Einzelhandel verknüpft werden könnten.

Als Nächstes steht aber eine ganz klassische Veranstaltung an: Da Ostern in diesem Jahr sehr früh liegt, laufen bereits die Vorbereitungen für den Ostermarkt Anfang März. Springer lacht: „Hoffentlich ohne Schnee.“