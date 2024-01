Die Erlenstraße in Weisenbach wird noch einige Zeit gesperrt bleiben. Grund ist der Felssturz Mitte November 2023. Seinerzeit hatte sich ein schätzungsweise zwei bis drei Tonnen schwerer Fels gelöst.

Er war die Hangböschung auf die Straße hinuntergerollt. An der Fahrbahn sind entsprechende Schäden vom Aufprall des Klotzes deutlich erkennbar.

Fachfirma soll Ende Januar in Weisenbach loslegen

Die gute Nachricht: Bürgermeister Daniel Retsch (CDU) konnte inzwischen eine Fachfirma (Alpina, ein Spezialist für Felssicherung aus Waldkirch) beauftragen. Nachdem Mitarbeiter einer Firma aus Österreich den Bereich, wo sich der Fels gelöst hatte, geräumt hatten, war laut Retsch recht schnell klar: „Ohne Sicherungsmaßnahmen keine Verkehrsfreigabe.“

Und diese Sicherungsmaßnahmen sollen nach Angaben des Bürgermeisters in der fünften Kalenderwoche (Ende Januar/Anfang Februar) beginnen. Sofern es die Witterung zulässt.

Die Firma war schon einmal im Bereich der Verbindungsstraße zwischen Weisenbach und dem Ortsteil Au im Einsatz. Und zwar im Zuge einer Erstbegehung bei einem vormaligen Felssturz. Anfang November 2021 hatte sich oberhalb der Straße zwischen Weisenbach und Au ein Gesteinsblock gelöst. Er schlug auf der Straße ein.

Im Dezember 2021 hatte die Firma provisorische Sicherungsarbeiten vorgenommen, hatte aber, so Retsch, bei der darauffolgenden Ausschreibung nicht den Auftrag erhalten. Auch damals war die Verbindungsstraße mehrere Monate gesperrt.

Längerer Schulweg für Kinder aus dem Weisenbacher Ortsteil Au

Wie lange die aktuelle Vollsperrung der Erlenstraße dauern wird, steht noch nicht fest. Folglich müssen die Grundschüler aus Au auch nach den Weihnachtsferien den längeren Weg auf der rechten Murgseite nutzen.

Begleitet werden die Erst- und Zweitklässler von Schülerlotsin Ruth. Man trifft sich am Feuerwehrgerätehaus in Au, das sich am Beginn der Erlenstraße befindet, und läuft gemeinsam zur Johann-Belzer-Schule. Die Schülerinnen und Schüler der oberen Schulklassen (dritte und vierte Klasse) wollen alleine laufen, sagt Bürgermeister Retsch.

Von Au aus geht es vor zur Bundesstraße. Eine der Routen führt entlang der viel befahrenen Ortsdurchfahrt von Weisenbach. Im Anschluss geht es über die Brücke und auf direktem Weg zur Johann-Belzer-Schule. Eine weitere Route, die Ruth gerne nimmt, ist diejenige über den Bahnhof. Das hänge im Wesentlichen mit der Größe der Gruppe zusammen, erklärt die Lotsin. Egal, welcher Weg: Ziel ist es, die Kinder auch während der Sperrung der Erlenstraße sicher zur Grundschule zu bringen.

Die Begleitung bezieht sich nur auf den Hinweg, da es jahreszeitlich bedingt dann noch dunkel oder dämmerig ist. Den Rückweg laufen die Kinder ohne Begleitung.

Bereits Ende 2022 hatten als Folge von Felssicherungsmaßnahmen in der Erlenstraße Eltern, Bürgermeister und Hausmeister sowie Roland Hürst als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr unter anderem mit dem Einsatzwagen der Feuerwehr Fahrdienste übernommen, um die Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule zu bringen. Eine Whatsapp-Gruppe wurde damals eingerichtet.