Schülerlotsin Ruth findet den sichersten Weg von Au nach Weisenbach

Die Erlenstraße ist die kurze Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen Weisenbach und Au und als Fußweg bei allen Schülerinnen und Schülern der Johann-Belzer-Schule aus dem Dorf sehr beliebt. Die Erstklässler werden noch von den Eltern begleitet, bis sie den Weg zur Schule kennen. Erst dann gehen sie alleine ohne Begleitung eines Erwachsenen, erzählt der Vater von Nico, Jens Melching, im Gespräch mit dieser Redaktion. Nach einem Felssturz ist die Erlenstraße seit einiger Zeit gesperrt. Die Kinder müssen Umwege laufen – die weitaus gefährlicher sind.

Ehemalige Erzieherin ist ein Glücksfall

An diesem frostigen Montagmorgen ist das Ziel von Vater und Sohn das Feuerwehrgerätehaus in Au. Innerhalb kurzer Zeit gesellen sich noch drei Schülerinnen und Schüler zu der normalerweise fünfköpfigen Gruppe. Eines der Kinder ist erkrankt, erzählt die ehemalige Erzieherin Ruth. Sie hat in der vergangenen Woche den Schülerlotsendienst übernommen. „Bürgermeister Daniel Retsch hat mich gefragt und ich habe gleich zugesagt.“ Zudem betont Retsch, dass die ehemalige Erzieherin eine im Ort vielfach engagierte Frau ist. Unter anderem kümmert sich die Weisenbacherin um eine saubere Stadtbahnhaltestelle.

Der Schülerlotsendienst ist eine gute Sache, meint auch die Oma von Oskar, Roswitha Wunsch. Es gehe um die Sicherheit der Kinder, freuen sich Melching und Wunsch gemeinsam über das Engagement der ehemaligen Erzieherin.

Ältere Kinder laufen alleine

Pünktlich um 7.30 Uhr macht sich die Gruppe aus den ersten und zweiten Klassen auf den Weg. Die Schülerinnen und Schüler der oberen Schulklassen wollen alleine laufen, sagt Retsch.

Von Au aus geht es vor zur Bundesstraße. Eine der Routen führt entlang der viel befahrenen Ortsdurchfahrt von Weisenbach. Im Anschluss geht es über die Brücke und auf direktem Weg zur Johann-Belzer-Schule. Eine weitere Route, die Ruth gerne nimmt, ist diejenige über den Bahnhof. Das hänge im Wesentlichen mit der Größe der Gruppe zusammen, erklärt die Lotsin.

Auch an diesem Morgen ist die Überlegung, den weiteren Weg zu nehmen. Denn eine leichte Glätte überzieht Gehwege und Straßen.

In wenigen Tagen sind Ferien

Bereits Ende 2022 hatten als Folge von Felssicherungsmaßnahmen in der Erlenstraße Eltern, Bürgermeister und Hausmeister sowie Roland Hürst als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr unter anderem mit dem Einsatzwagen der Feuerwehr Fahrdienste übernommen, um die Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule zu bringen. Eine Whatsapp-Gruppe wurde eingerichtet.

Ende der Woche sind erst einmal Schulferien angesagt. Retsch hofft, dass in den drei bis vier Wochen nach Schulbeginn die Sperrung wieder aufgehoben werden kann. Er rechne, wenn alles gut läuft, mit einer Freigabe der Straße ab der fünften Kalenderwoche.