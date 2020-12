Das Pflegebündnis Mittelbaden hat einen sechs Punkte umfassenden Forderungskatalog an Politik und Gesellschaft verabschiedet. Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung in der Pflege mit mehr Personal und besserer Bezahlung.

Einen sechs Punkte umfassenden Forderungskatalog an Politik und Gesellschaft hat das Pflegebündnis Mittelbaden in seiner Mitgliederversammlung zum Jahresabschluss verabschiedet. Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Situation in der Pflege.

Bereits im BNN-Gespräch im November hatte Peter Koch, Geschäftsführer der Gaggenauer Altenhilfe und Vorsitzender des Pflegebündnisses Mittelbaden, einen Systemwechsel in der Pflege gefordert.

In der Mitteilung des Pflegebündnisses heißt es jetzt: „Mit diesen konkreten Forderungen, die von Pflegeexperten aus der Praxis aufgestellt wurden, erhebt das Bündnis die Stimme. Denn jetzt ist die Zeit reif, dass nicht nur über die Pflege geredet werden muss, sondern mit der Pflege.“