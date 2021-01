Im Murgtal sind in den vergangenen Jahren an mehreren Stellen Hundeköder gefunden worden. In Loffenau sorgten im Februar 2019 mit Rasierklingen und Rattengift präparierte Wurststücke für Aufregung bei Hundehaltern. Betroffen waren unter anderem der Kurpark und der Bereich rund um die Illertkapelle in Richtung Lautenbach. In Durmersheim, Steinmauern und Iffezheim starben drei Tiere, nachdem sie einen Giftköder gefressen hatten. Wenige Monate später tauchten die Fallen in Bad Rotenfels auf. Bereits 2015 entdeckte eine Spaziergängerin in Ottenau vergiftete Fleisch- und Wurststücke. Mehrmals setzte die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung für sachdienliche Hinweise auf, zuletzt vor zwei Jahren in Höhe von 1.000 Euro.