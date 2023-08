Zwei neue Spieltürme für Kinder im Kurpark Bad Rotenfels

Zwei „Mega-Türme“ auf dem Spielplatz im Kurpark Bad Rotenfels ergänzen das bereits bestehende Angebot zum Spielen und Toben dort. „Die Spielplattform bietet Kindern von vier bis zwölf Jahren ein spannendes Klettererlebnis und eignet sich durch den geräumigen und robusten Bau ebenso für Ältere“, erläutert die Stadtverwaltung in einem Pressetext. Auf diese Weise können auch Eltern und Betreuer die Spielanlage nutzen und gleichzeitig mit den Kindern spielen. Über die Höhe der Kosten gibt es bislang keine Angaben.

Zahlreiche Möglichkeiten zum Rutschen, Spielen und Klettern über mehrere Ebenen sind vorhanden, ebenso Spielecken und ein schöner Ausblick von den Türmen über den Kurpark. „Mit dieser ausgeklügelten Plattform werden Muskeln und motorische Fähigkeiten trainiert sowie Gleichgewichtssinn und Körperkoordination geschult“, wirbt das Rathaus.

Neben sensorischen Elementen sind an den Spieltürmen aus Verbundwerkstoffen (Holz und Kunststoff) zusätzlich Netze zum Klettern und Sprungtücher aus recycelten Materialien – wie beispielsweise Fischereinetze – montiert. Als Sonderanfertigung für die Stadt Gaggenau ist die Spielplattform aus insgesamt 1.800 Einzelteilen zusammengesetzt worden. Sie hat ein Gesamtgewicht von rund 2,2 Tonnen.

Rutschenturm „einmalig in Deutschland“

Bereits im Dezember 2020 war auf dem Spielplatz im Kurpark Bad Rotenfels ein rund sechseinhalb Meter hoher Rutschenturm errichtet worden. „In seiner Art einmalig in ganz Deutschland“, freute man sich damals im Gaggenauer Rathaus. Es handelte sich um das Modell „Giant L“, das ein zwölf Meter langes Rutschvergnügen bietet und die erste Tunnelrutsche in Gaggenau war.

Mit einem Minibagger war seinerzeit zunächst eine sechs Quadratmeter große und 80 Zentimeter tiefe Baugrube ausgehoben und anschließend mit Beton verfüllt worden. An zwei Tagen wurden fast fünf Kubikmeter in das ausgehobene Fundament befördert.

Dieser Rutschenturm ersetzte das vorherige Kombispielgerät, das aufgrund der fehlenden Verkehrssicherheit immer wieder zurückgebaut werden musste. Die Kosten für Turm, Fundamentarbeiten und Montage beliefen sich damals auf rund 55.000 Euro.

Vandalismus ist ein anhaltendes Problem

Der Spielplatz und sein Umfeld werden immer wieder durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen. So hatten Unbekannte im Juni 2022 haben auf dem Kinderspielplatz die Wasserpumpe zerstört. Auch der 2022 neu eröffnete Eiswagen war bereits mehrfach in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die ursprünglich geplante Eis-Aktion bei der Einweihung vergangene Woche musste wegen der schlechten Witterung abgesagt werden. Die städtische Umweltabteilung möchte die buchstäblich ins Wasser gefallene Eis-Ausgabe im Kurpark aber nach den Sommerferien nachholen, verspricht die Stadtverwaltung. Der genaue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.