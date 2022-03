Geschichte soll nicht verblassen

Zwischen Industrie und Bullerbü: Gaggenau arbeitet an einem Imagewechsel

Gaggenau arbeitet an einem Imagewechsel. Weg von der Industriestadt hin zu... ja was eigentlich? Selbst Rastatt mit seiner reichen Geschichte hat Schwierigkeiten, in der Konkurrenz zu Baden-Baden nicht unterzugehen.