Der Acherner Weihnachtsmarkt startet erstmals an einem neuen Standort rund um den „Brunnen Philipp“. In den kommenden drei Wochen können sich Besucher hier auf ein schönes Weihnachtsdorf freuen.

Ein kleines, aber feines Weihnachtsdorf mit schmucken Holzhäuschen wurde in Achern eröffnet. Der Marktbereich befindet sich erstmals seit 38 Jahren auf dem Adlerplatz rund um den „Brunnen Philipp“, denn der Rathaus und Marktplatz werden derzeit neu gestaltet.

„Wir wollten auf jeden Fall einen Weihnachtsmarkt machen, auch wenn dieser auf der Baustelle des Rathausplatzes nicht möglich war“, so Oberbürgermeister Klaus Muttach bei der Eröffnung am Freitagabend.

„Es wurde ein schönes, weihnachtliches Ambiente geschaffen“, so das Lob des Oberbürgermeisters an „Achern aktiv“ mit der Vorsitzenden Monika Ross, Sandra Vierthaler von der Geschäftsstelle und Citymanager Dirk Dufner.

Acherner Weihnachtsmarkt hat eine fast 40-jährige Tradition

Der Acherner Weihnachtsmarkt hat eine fast 40-jährige Tradition, wird von der Werbegemeinschaft „Achern aktiv“ in Kooperation mit der Stadt Achern organisiert und veranstaltet und entwickelte sich zu einem attraktiven Markt. Gerade an den Abenden wurde er zu einem beliebter Treff, um einen Glühwein zu trinken, Freunde zu treffen und es sich gut gehen zu lassen.

Dies soll auch in den kommenden drei Wochen auf dem Adlerplatz der Fall sein, der mitten in der Stadt legt und ein angenehmes Ambiente bereithält. Im nächsten Jahr geht es wieder hinüber auf den neuen Rathaus- und Marktplatz.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Adlerplatz ist montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Während der Zeit des Weihnachtmarktes kann auf den Parkplätzen des Kaufhauses Peters geparkt werden, nahe gelegen sind auch die Parkplätze „Badischer Hof“.

Am Samstag gibt es einen Hefekuchen in Form eines Adventskranzes

An diesem Samstag wird um 9.30 Uhr vor dem Fachgeschäft Lorenz Optik ein Hefekuchen in Form eines großen Adventskranzes von Peter’s guter Backstube angeschnitten. Der komplette Erlös wird wie in den Vorjahren der Werkstatt der Acherner Lebenshilfe gespendet.

„Nikolaus ist ein guter Mann“, heißt es auch wieder an diesem Samstag 3. Dezember, wenn „Achern aktiv“ eine alte Tradition aufleben lässt. Denn ab 11 Uhr werden Nikolaus und Knecht Ruprecht in der Stadt unterwegs sein, Geschäfte besuchen und die Kinder mit Süßigkeiten erfreuen.

Um 16.30 Uhr kommen die beiden vorweihnachtlichen Boten auf den Adlerplatz, wo die Kinder mit ihnen sprechen und Gedichte vortragen können. Nach gutem Brauch erhalten die Kinder einen Dambedei aus der Backstube von „Achern aktiv“.