In diesen Tagen sieht man die Mitarbeiter des Bauhofes von Achern in ihren orangen Overalls über den Beeten der Stadt knien und Blumen pflanzen. Neben der Optik besonders wichtig: die Hitzebeständigkeit der Pflanzen.

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang schwärmen die Mitarbeiter des Achener Bauhofes aus und richten die Stadt für die warme Jahreszeit her. Aufmerksame Autofahrer werden die Männer in ihren orangen Overalls etwa Anfang der Woche beim Pflanzen von Stiefmütterchen auf dem Kreisel am Scheck-In-Center beobachtet haben.

„Eigentlich sind Stiefmütterchen winterhart. Viele werden von uns schon im Herbst im gesamten Stadtgebiet in die Beete gepflanzt. Hier auf dem Kreisel müssen wir aber eine Ausnahme machen“, erklärt Arnold Brunner, der Mitarbeiter des Bauhofes, der sich am besten mit den Veilchengewächsen auskennt.

Der Hintergrund: Die runde Grünfläche liegt außerhalb der Stadt und wird, trotz des hohen Verkehrsaufkommens, im Winter besonders häufig von Mäusen heimgesucht, die die Blumen anknabbern. Darüber hinaus habe es in der Vergangenheit im Winter Probleme mit Schimmelpilzen gegeben, die den Boden befallen.