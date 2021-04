Auch aus der Region um Achern haben sich schon talentierte Sängerinnen und Sänger in Casting-Shows versucht. Was ist aus ihnen und ihrem Traum geworden?

„The Voice of Germany“ oder DSDS

Deutschland ist im Casting-Fieber. Gerade erst ist die 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu Ende gegangen. Und immer mehr junge Leute folgen dem Traum, von den Juroren als Gesangstalent entdeckt zu werden.

Doch der Weg nach oben ist hart, und viele der jungen Superstars verschwinden genauso schnell wieder von der Bildfläche, wie sie entdeckt wurden. Ob bei „Superstars“, „The Voice of Germany“, „Supertalent“ oder DSDS. Am Ende gibt es unter tausenden von Casting-Teilnehmern nur wenige Namen, die in Erinnerung bleiben.

Es sind eher die Beziehungen, die man bei den Shows knüpfen kann, erzählt Nicole Müller. In diesem Jahr wird die zweifache Mutter 49 Jahre alt und hat sich „den Traum von der großen Musikkarriere längst abgeschminkt“. 2019 zeigte sie ihr Talent bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“. „Leider hatte sich keiner der Juroren zu mir umgedreht“, erzählt sie. Das habe sie eine Zeit lang an sich zweifeln lassen. Nicht jeder werde mit der Ablehnung fertig, wenn er dort durchs Raster falle, sagt sie.