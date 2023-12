Diese vier Kandidaten wollen in Achern Erster Beigeordneter werden

Vier Männer, keine Frau: Oberbürgermeister Manuel Tabor (CDU) lüftete in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusses das „Geheimnis“, wer im kommenden Jahr als Erster Beigeordneter die Nachfolge von Dietmar Stiefel (parteilos) antreten möchte. Zur Wahl stehen Sven Müller (49), Michael Kaiser (53), Patrick Retzer (44) und Andreas Kollefrath (46).

Der Gemeinderat wählt am 8. Januar

Die Wahl des Ersten Beigeordneten, der nach der Gemeindeordnung den Titel „Bürgermeister“ trägt, erfolgt am 8. Januar in öffentlicher Sitzung durch den Gemeinderat. Die Bewerber haben jeweils zehn Minuten Zeit, sich dem Gremium vorstellen, danach gibt es eine auf maximal 15 Minuten begrenzte Fragerunde.

Alle Bewerber gehören keiner Partei an

Alle vier Bewerber gehören keiner Partei an. Zwei Kandidaten sind Baufachleute, zwei weitere Verwaltungsexperten. Zu den Aufgaben des Beigeordneten gehört neben der ständigen allgemeinen Stellvertretung des Oberbürgermeisters in Achern die Leitung des Dezernates II. Dem Dezernat II sind die Fachbereiche Baurecht und Hochbau/Bauverwaltung, Stadtplanung und Tiefbau sowie Technische Betriebe unterstellt. Als Dezernent vertritt der Beigeordnete für seine Fachbereiche die Interessen der Stadt gegenüber übergeordneten Behörden. Zentrale Aufgaben sind die Erlangung von Zuschüssen für Bauprojekte, die Durchsetzung von Planungen für überörtliche Projekte wie Radwege oder Kreisverkehre und nicht zuletzt die Interessenvertretung der Stadt gegenüber dem Bund. Der Beigeordnete nimmt auch repräsentative Aufgaben wahr. Für diese Position wurde eine Persönlichkeit gesucht, welche sich neben umfassenden Kenntnissen im Baubereich auch durch wirtschaftliche Kompetenz, allgemeine Verwaltungs- und langjährige Leitungserfahrung auszeichnet.

Sven Müller (49)

Als erster Bewerber geht Sven Müller ins Rennen. Der 49-Jährige lebt in Offenburg und leitet derzeit eine Abteilung in der öffentlichen Verwaltung mit mehr als 200 Mitarbeitenden. Dabei verantwortet er als studierter Diplom-Verwaltungswirt Themen der Informationstechnik sowie Projektplanungs- und -durchführungsaufgaben. An der Beigeordnetenstelle in Achern reizt ihn nicht nur der direkte Kontakt zwischen Verwaltung und Bürger: Er sieht die Stadt vor einer interessanten Entwicklung, die wie der Bau des Krankenhauses oder der Hochwasserschutz die Bürger direkt betrifft. Weitere Herausforderungen sieht Müller in der Reaktion auf den Fachkräftemangel, die digitale Transformation und Lösung der Verkehrsprobleme.

Michael Kaiser (53)

Michael Kaiser arbeitet als Diplomingenieur seit 1998 beim Acherner Ingenieurbüro RS und ist dort als Prokurist und Abteilungsleiter für den Bereich Tiefbau verantwortlich. Kaiser wohnt in Achern und hat bereits Interesse an der Kommunalpolitik gezeigt: 2019 stand sein Name bei der Wahl des Gemeinderats auf der Kandidatenliste der Freien Wähler. Der Vater zweier Söhne hat für das Ingenieurbüro „weit über 100 Bauprojekte“ in Achern planerisch begleitet, darunter diverse Baugebiete, die Erschließung der Illenau oder der vor Jahren erfolgte Ausbau der Hauptstraße. An der Stelle des Ersten Beigeordneten reizt ihn die Möglichkeit, „selbst mit zu entscheiden, was gemacht wird in Achern“.

Patrick Retzer (44)

Patrick Retzer ist 44 Jahre alt und derzeit Leiter des Fachbereichs Zentrale Steuerung und Bürgerservice in Personalunion mit der Fachgebietsleitung Zentrale Dienste der Stadt Achern. Zuvor war er ein halbes Jahr in der Justizvollzugsanstalt Moabit in Berlin zuständig für die Leitung und Organisation des inneren Dienstbetriebs, verbunden mit der Verantwortung über das Gebäudemanagement. Von 2015 bis 2019 war er Leiter vom Haupt-, Personal- und Bauverwaltungsamt der Stadt Linden in Hessen. Nach seinem Studium an der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden und der Fernuniversität Hagen (Arbeits- und Organisationspsychologie) war Retzer in verschiedenen leitenden Positionen im Lahn-Dill-Kreis, zentral im Bereich des Bau-, Wasser- und Naturschutzrechts, tätig. Als Erster Beigeordneter sieht Retzer für sich die Chance, mehr als bisher gestalterisch für die „zukunftsorientierte“ und „liebenswerte“ Stadt tätig werden zu können.

Andreas Kollefrath (46)

Der 46-jährige Andreas Kollefrath ist studierter Architekt und Stadtplaner. Seit knapp zehn Jahren ist er Chef des Fachbereichs Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz bei der Stadtverwaltung Offenburg. Zuvor arbeitete Kollefrath als Amtsleiter für Gebäudemanagement und Umweltschutz bei der Stadt Weil am Rhein und als angestellter Architekt bei der Stadt Lahr. Kollefrath ist Vorsitzender der Kammergruppe Ortenaukreis der Architektenkammer Baden-Württemberg. Für die Stelle des Ersten Beigeordneten in Achern wirft Kollefrath seine „berufliche Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik“ in die Waagschale. Der Zuschnitt der Aufgaben ermögliche „einen großen Gestaltungspielraum“.

Die Position des Ersten Beigeordneten wird frei, weil Amtsinhaber Dietmar Stiefel Ende März 2024 vorzeitig in den Ruhestand geht. Am 12. Januar 2009 war Stiefel, damals Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen der Stadt Achern, zum Nachfolger des damals 62-jährigen Arno Haiss gewählt worden, der nach 16 Jahren als Beigeordneter in Achern nicht mehr zur Wahl antrat. 2017 wurde der aus Önsbach stammende Stiefel für eine weitere Amtszeit wiedergewählt.