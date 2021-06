Erdbeerernte in Achern: Kühles Wetter lässt Erdbeeren mehr Zeit zum Reifen

Die Erdbeer-Saison zieht sich in diesem Jahr so zäh wie noch nie. Nach viel Regen und kühlen Temperaturen hat sich die Ernte im Kalender nach hinten verschoben. Trotzdem sind die Landwirte in der Region zuversichtlich, doch noch gut davonzukommen – wenn es jetzt trocken bleibt und nicht zu heiß wird.

„Das ist meine 26. Erdbeersaison, aber so spät habe ich das noch nie erlebt“, sagt Frank Späth vom Biohof Späth in Wagshurst. Mit der Qualität seiner Früchte aus dem Folientunnel ist er aber zufrieden – gerade deswegen: „Das kühlere Wetter war insofern gut, dass die Beeren hier mehr Zeit als sonst hatten, zu wachsen und schön zu reifen“, sagt er.

Aber: „Mir graut es vor der Freiluftsaison.“ Die beginnt hier in dieser Woche, und Späth rechnet nach viel Nässe damit, dass viele Erdbeeren faul werden könnten.