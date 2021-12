Weihnachten in Corona-Zeiten bedeutet für die Christen: Anmeldungen bei den Pfarrämtern, Abstandhalten in den Kirchenbänken, Maskenpflicht während den Gottesdiensten.

In allen katholischen Seelsorgeeinheiten und evangelischen Kirchengemeinden werden an Heiligabend und an den beiden Weihnachtstagen Gottesdienste gefeiert, für die in der Regel eine Anmeldung über die Homepage der Pfarrei, per E-Mail, Telefon oder über spezielle „Weihnachtstelefone“ erforderlich sind.

Wer die Gottesdienstordnungen der hiesigen Pfarreien studiert, der stellt fest, dass über die drei Festtage in allen Gemeinden Gottesdienste stattfinden, angefangen bei Krippenfeiern über Christmetten und Hochämtern bis zur Stallweihnacht. Interessierte finden eine große Auswahl von Gottesdienstformen vor. Dafür müssen sie sich rechtzeitig anmelden.

In den Kirchen gibt es gemäß der Corona-Verordnung und den Anweisungen der Kirchenleitungen nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen, um den geforderten Abstand einhalten zu können.

Zugang für Geimpfte und Ungeimpfte

„Die freie Religionsausübung ist ein besonders geschütztes Recht. Daher finden in der Erzdiözese Freiburg öffentliche Gottesdienste ohne 2G-/3G-Regelung statt“, so die Meinung von Erzbischof Stephan Burger, die auch Pfarrer Joachim Giesler teilt.

Der Zugang zu Gottesdiensten, gerade an Weihnachten, solle für alle Menschen möglich sein, unabhängig davon, ob die Person geimpft, genesen oder getestet sei.

Diese Offenheit gegenüber allen Interessierten gilt auch für die Gottesdienste der evangelischen Gemeinde (Anmeldung unter www.ekiachern.de), in der an Heiligabend zwei Familiengottesdienste um 14 Uhr und 16 Uhr sowie eine Christvesper (18 Uhr) und eine Christmette (22 Uhr) stattfinden. Um 15.30 und 17.30 Uhr werden in der Kirche der Heimschule Lender jeweils Ökumenische Gottesdienste mit Anmeldung, (07841) 8363919, gefeiert.

„Wir haben uns für zulassungsfreie Gottesdienste entscheiden, zu denen jeder kommen kann, sofern er sich angemeldet hat“, so Pfarrerin Felicitas Otto. Die Anmeldung sei unbedingt erforderlich. Je nach Mitwirkenden stünden in der Christuskirche nur zwischen 35 und 50 Plätzen zur Verfügung, etwa 100 sind es in der Heimkirche.

Vorbereitung der Weihnachtsgottesdienste ist eine Herausforderung

Die Weihnachtsgottesdienste vorzubereiten und zu gestalten, sei in Corona-Zeiten eine Herausforderung, so Pfarrerin Otto. Das Konzept mit schriftlicher Anmeldung, dem Tragen der geforderten Masken, der Einhaltung des Abstandes und der Desinfektion der Hände hält sie für den bestmöglichen Schutz.

Hinzu komme, dass die Gottesdienste zeitlich etwas kürzer als an Weihnachten üblich gehalten würden, sodass Mitfeiernden nicht zu lange in der Kirche bleiben.

Die Weihnachtstelefone „Weihnachtstelefone“ sind in der Seelsorgeeinheit St. Nikolaus Achertal freigeschaltet, um Anmeldungen für die Gottesdienste an Heiligabend entgegenzunehmen. Weitere Informationen hierzu auf der Homepage www.kath-achertal.de. Live ins Internet übertragen werden aus der Kirche St. Anna Ottenhöfen an Heiligabend die Christmette um 18.30 Uhr, der Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr der Wortgottesdienst.

„Wir feiern seit eineinhalb Jahren die Gottesdienste im Corona-Modus und haben deshalb viele Erfahrungen gesammelt“, sagt Pfarrer Joachim Giesler. Unter Einhaltung der genannten Kriterien sei der größtmögliche Schutz gewährleistet und das Risiko einer Ansteckung eher gering, was sich in den vergangenen Monaten bestätigte.

Dennoch werden manche zu Hause bleiben und einen der Gottesdienste im Livestream verfolgen. Übertragen werde an Heiligabend die Krippenfeier aus Fautenbach (16 Uhr), die Christmette (18 Uhr) sowie der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag aus Achern (10.30 Uhr). Wichtig sei, dass an den Festtagen in jeder der acht Pfarreien der Seelsorgeeinheit jeweils zwei Gottesdienste stattfinden, sodass Ausweichmöglichkeiten bestehen.

Die Anmeldungen können über die Homepage www.kath-achern.de vorgenommen werden, auch Anrufe im Pfarrbüro, (07841) 20580, sind möglich. Die Anmeldungen verwaltet die Pfarrsekretärin Franziska Wolf, sollte ein Gottesdienst in einer Pfarrei schon ausgebucht sei, könnte sie einen in einer anderen Pfarrei anbieten.

Für alle Gottesdienste am 24. Dezember in der Seelsorgeeinheit Renchen (in Erlach auch am 25. Dezember) ist eine Anmeldung bis zum 20. Dezember unter (07843) 359 (Renchen), (07843) 686 (Ulm) und (07843) 7643 (Erlach) buchbar. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage oder in den Pfarr- und Gemeindeblättern.

Auch für die Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Lauf-Sasbachtal ist eine telefonische Anmeldung unter 07841-8363919 erforderlich. Gleiches gilt für die Gottesdienste in der evangelischen Gemeinde Kappelrodeck-Ottenhöfen, auch hier kann die Anmeldung über die Homepage www.eki-kappelrodeck.de erfolgen.

In den Evangelischen Kirchengemeinden Linx mit Hohbühn und Diersheim finden offene Gottesdienste ohne G-Nachweise statt. In Rheinbischofsheim müssen Besucher sich für die Gottesdienste an Heiligabend anmelden, hier gilt die 3G-Regel. In der evangelischen Kirche in Renchen ist an Heiligabend um 15 Uhr nur eine Teilnahme nur mit 2G-Plus möglich. Hierzu ist eine Anmeldung unter (07843) 344 erforderlich, ebenso für die Christvesper um 17 Uhr.