Suchaktion nach Hilferufen

Großeinsatz am Achernsee: Taucher und Rettungshubschrauber suchen in Achern nach vermisster Person

Nach Hinweisen auf Hilferufe hat es am Samstagabend eine große Suchaktion am Achernsee gegeben. Die Suche in Achern wurde nach knapp zwei Stunden abgebrochen.