Autokauf

Schnell steigende Preise, extreme Lieferzeiten: Warum es am Ende ein Elektroauto wurde

Man kauft sich nicht sehr oft im Leben ein Auto. Doch wer ausgerechnet jetzt einen neuen Wagen braucht, wird so seine Überraschungen erleben. Denn oftmals heißt es am Ende: Man muss nehmen, was man kriegt.