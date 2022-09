Kulturschaffende waren neben Gastronomen am härtesten von den Einschränkungen der Pandemie betroffen. Wenn es um Auftritte in Innenräumen geht, ist der Neustart der Szene gar nicht leicht. „Die Konzertbesucher sind vorsichtig geworden“, sagt Christian Schmiederer vom Kulturverein Vaya Casa in Kappelrodeck.

Die Branche sei in einer schwierigen Situation: „Konzerte vor einem halb vollen Saal rechnen sich auf Dauer nicht. Viele Veranstalter und auch Künstler werden aufgeben.“ Das könne nur vermieden werden, wenn das Publikum zurückkehre.

Angebotene Veranstaltungen sollten wieder besucht werden wie vor der Pandemie, appelliert auch Alexander Schütt von der Kleinkunstbühne „Kultur im Stall“ in Freistett. Kultur zu unterstützen sei wichtig, denn sie habe „einen hohen gesellschaftspolitischen Stellenwert“. Viele Stammkunden hätten immer noch großen Respekt vor der Pandemie, manche scheuten sich davor, eine Maske zu tragen.

Vaya Casa setzt Luftfiltergeräte ein

„Im Mai hatten wir mit Christoph Moschberger im Rahmen eines Big Band-Konzertes ein ausverkauftes Haus, was für uns sehr erfreulich war“, berichtet Christian Schmiederer. Etwa jeder zehnte Besucher habe eine Maske getragen. Ähnlich habe er es auch auf anderen Konzerten erlebt. Im Vaya Casa gebe es Luftfiltergeräte.

Weil die Politik aber nicht vermittle, dass dies die Sicherheit erhöht, habe die Investition nicht den gewünschten Effekt. Dass viele Menschen immer noch lieber abwarten oder grundsätzlich zu Hause bleiben, sei der Kulturszene nicht zuträglich. In der Branche habe er gehört, dass manche Konzerte wegen eines zu schlechten Vorverkaufs abgesagt werden mussten.

Musikfestival in Sasbachwalden knüpft an alte Erfolge an

Nahezu so viele Gäste wie vor der Pandemie seien bei vielen Veranstaltungen in diesem Frühjahr und Sommer gekommen, sagt Alexander Schütt. Beim Musikfestival Tonarten in Sasbachwalden diesen Sommer habe man bei den Besucherzahlen „an die Jahre vor Corona anknüpfen können“, sagt Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter. Für Konzerte im Kurpark sei das Publikum dankbar gewesen, es seien so viele Zuhörer gekommen wie vor der Pandemie.

Dass Veranstaltungen im Freien in diesem Sommer „mindestens so gut wie früher“ angenommen wurden, bestätigt Dorothée Kuhnt von der Stadt Renchen. Mit dem Vorverkauf für Kulturangebote im Innenraum sei dagegen „eher schwierig“.

Unproblematisch läuft es dagegen offenbar bei der Stadt Achern. Sie teilte Ende August mit, dass in den ersten zwei Wochen seit dem Vorverkaufsbeginn für die städtische Kulturreihe „gong Achern“ bereits 1.830 Karten vorbestellt worden seien. Damit erreiche man die Vorverkaufszahlen in der Zeit vor der Pandemie.

Stadt Achern sagte keine Veranstaltung ab

Auch die Abo-Bestellungen für die Kammermusikreihe „Alte Kirche Fautenbach“ seien beständig. Für die Leiterin des Fachgebietes Kultur, Nicole Reuther weist dies darauf hin, dass es wieder ein Bedürfnis nach einer direkten Begegnung mit Künstlern gebe. In der zurückliegenden Saison habe die Stadt Achern keine ihrer rund 70 Veranstaltungen aus eigenen Stücken abgesagt. Selbst wenn nur zwanzig Karten verkauft waren, sei die Bühne bespielt und die Türe geöffnet worden.

„gong Achern“ startet mit Kabarettist Christian Ehring in die neue Saison. Er tritt am 25. September in der Schlossfeldhalle Großweier auf. (www.achern.de) Im Vaya Casa in Kappelrodeck spielen am 25. September die „South West Old Time All Stars“ und am 30. Oktober die „Soul Diamonds“ (www.kulturburg.de). Die Kleinkunstbühne „Kultur im Stall“ in Freistett hat am 7. Oktober Lutz von Rosenberg Lipinsky zu Gast. Für den Kabarett-Auftritt von Alfred Mittermeier am 9. Oktober weichen die Veranstalter in den evangelischen Gemeindesaal in Freistett aus.