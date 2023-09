Vor Ort mit dabei: Live-Ticker zur Oberbürgermeister-Wahl in Achern

Eine Frau und drei Männer wollen die Nachfolge von Klaus Muttach als Oberbürgermeister in Achern antreten. An diesem Sonntag haben die Wähler das Wort.

Fast 21.000 Acherner haben es an diesem Sonntag in der Hand: Wer soll ihr neuer Oberbürgermeister werden? Die Wahlberechtigten können sich dabei zwischen Carmen Lötsch, Manuel Tabor, Thomas Merkt und Andreas Herbrandt entscheiden.

Alle vier wollen Nachfolger von Klaus Muttach werden, der beim Neujahrsempfang angekündigt hatte, nicht zu einer dritten Amtszeit antreten zu wollen.

Live-Ticker zur Oberbürgermeister-Wahl in Achern

Wie ist die Stimmung in der Stadt? Wer überzeugt die Wähler von sich? Die Redaktion ist von 17.30 Uhr an live mit dabei.

Sollte kein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, geht es am 8. Oktober in die Stichwahl. Dan treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen noch einmal gegeneinander an.