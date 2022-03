Mehrere Jahre wird es ab sofort dauern, bis die zentralen Plätze im Acherner Zentrum fertiggestellt sind. Jetzt hat die Umgestaltung rund um das Rathaus begonnen, von der sich Stadt und Gemeinderat einmal mehr Besucher in der Innenstadt erhoffen.

Rund 19 Monate wird es dauern, bis der erste Teil der Rathaus- und Marktplatz-Umgestaltung in Achern geschafft sein soll. Die Arbeiten haben offiziell bereits am Montag begonnen, am Dienstag folgte der symbolische Spatenstich.

Stadt und Gemeinderat erhoffen sich von dem 5,2 Millionen Euro teuren Projekt eine deutliche Belebung der Innenstadt. Bis es soweit ist, müssen sich vor allem Anwohner auf eine mehrere Jahre dauernde Belastung einstellen – Einschränkungen seien hier unvermeidbar, so Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU).

Begonnen wird nun mit der Wilhelm-Schechter-Straße und dem Marktplatz und nicht, wie zunächst mitgeteilt, aus Richtung Hauptstraße: Der Grund dafür seien Lieferverzögerungen bei Material, das auf dem Rathausplatz benötigt werde, so Bürgermeister Dietmar Stiefel (parteilos).

Fahrradleihstation für die Acherner Innenstadt

Damit die Zufahrten in die Stichstraße der Wilhelm-Schechter-Straße und zur E-Ladesäule auf dem öffentlichen Parkplatz erhalten bleiben, werde die Straße zunächst im Bereich vor der Sparkasse und später im Bereich Richtung Hauptstraße umgebaut, teilt die Stadtverwaltung mit. Geschäfte, Arztpraxen, Apotheken und Rathaus blieben zugänglich.

Neben neuen Leitungen für Gas, Wasser und Elektronik stehen eine Fahrradleihstation auf dem Parkplatz, der damit zur „Mobilitätsstation“ wird, ebenso auf dem Programm wie neue Bäume, Wasserspiel und Sonnensegel sowie die Gestaltung des Areals mit elsässischem Granit. Zudem wird auf der östlichen Seite des Rathauses eine Rampe als neuer barrierefreier Zugang gebaut, der dortige Fahrstuhl wird künftig in einer Schule genutzt.

Der zweite Teil des Projekts, der Platz um die Sparkasse, kommt an die Reihe, wenn hier der Neubau fertiggestellt ist. Das werde voraussichtlich 2025/26 der Fall sein. „Dass die Sparkasse hier investiert, ist ein Bekenntnis zum Standort“, so Muttach. Achern selbst wolle als Einkaufsstadt attraktiv bleiben; er freue sich, dass dieses Profil mit dem Umbau der zentralen Plätze nun geschärft würde.

Acherner Wochenmarkt muss wegen Bauarbeiten ausweichen

Wegen des Umbaus muss der Wochenmarkt vorübergehend umziehen: Dieser findet von dieser Woche an auf dem Rathausplatz und in der Ratskellerstraße statt. Wenn der Marktplatz im Oktober 2022 fertiggestellt ist, könne dieser zusammen mit der Ratskellerstraße dafür genutzt werden.

Für interessierte Bürger gibt es im Foyer des Rathauses Am Markt einen Plan über die Bauabschnitte des Projekts sowie einen Gesamtplan.