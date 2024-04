Ein innovatives Projekt wird derzeit im Gymnasium Achern realisiert. Die Klasse 10d und ihr NWT-Lehrer Michael Staak bauen in Kooperation mit dem Verein Regenerative Energien Mittelbaden (REM), vertreten durch den Vorsitzenden Uwe Burkhardt, in vier Klassenzimmern eine Lüftungsanlage als Prototyp ein.

Idee für Lüftungsanlage kam während „Jugend forscht“

Das Projekt ist im Teil des praktischen Unterrichts im Fach NWT und entstand im vergangenen Schuljahr über die Teilnahme der Schule am Wettbewerb „Jugend forscht“. Dabei widmeten sich die beiden Schüler Robin Kühnberger und Niklas Poteczin dem Thema Lüftung in der Schule.

In der kalten Jahreszeit stecken Schulen oft in einem Dilemma. Einerseits soll um frischer Luft willen und bei zu hoher CO 2 - Konzentration gelüftet werden, andererseits entweicht damit Heizungswärme ungenutzt ins Freie.

Um diesen Vorgang zu messen, bauten Kühnberger und Poteczin im vergangenen Jahr eine CO 2 -Ampel der Schule auseinander, untersuchten den Sensor und entwickelten eine eigene Ampel mit Netzwerk, um die Entwicklung des CO 2 -Gehalts in einem Klassenzimmer zu messen.

Mit Hilfe dieser Ampel stellten sie fest, dass die CO 2 -Belastung in einem Klassenzimmer nach 25 Minuten über den vom Bundesumweltamt empfohlenen Grenzwert von 1000 ppm (0,1 Prozent) steigt und die Konzentration beeinträchtigt wird. Lösung an Schulen ist in aller Regel: Die Fenster werden geöffnet und es wird gelüftet. Das unterbricht den Unterricht, Wärme entweicht nach draußen und es wird kalt.

Ausweg aus dem Dilemma ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Mit ihr wird im Klassenzimmer frische Luft von außen zugeführt und hinten wird die verbrauchte Luft abgesaugt. In einem Wärmetauscher übergibt die verbrauchte Luft ihre Wärme an die frische Luft.

Lüftungsanlage soll Heizkosten sparen

So wird die Luft ausgetauscht und die Wärme bleibt drinnen. Zusätzlich werden Heizkosten und CO 2 -Emissionen eingespart und auch Staub, Krankheitserreger, Allergene und chemische Ausdünstungen werden mit der verbrauchten Luft aus dem Klassenzimmer entfernt.

Genau eine solche Lüftungsanlage mit dem Messwerk von Robin Kühnberger und Niklas Poteczin bauen die Schüler der 10d mit NWT-Lehrer Michael Staak derzeit ein, tatkräftig unterstützt durch den Verein REM und Hausmeister Adrian Broß. Alle Schüler sind voll bei der Sache und haben Spaß an dieser sinnvollen Arbeit.

Förderverein sammelt weitere Spenden

Die Stadt genehmigte den Einbau, zur Finanzierung der 46.000 Euro teuren Anlage wurden bereits 40.000 Euro an Spenden von Firmen und Stiftungen eingeworben. Dabei half Uwe Burkhardt als „Projektmensch“, wie er sich selbst nennt, mit REM kräftig. Michael Staak und Uwe Burkhardt kennen sich schon geraume Zeit über das Thema „Klimawerkstatt“ im Gymnasium. Beide sind zuversichtlich, das restliche Geld auch noch einwerben zu können.