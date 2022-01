Die Gästekarte Schwarzwald Plus soll verstärkt auch im badischen Teil der Nationalparkregion gelten. Auch Einheimische können in den Genuss von Aktivitäten und Gratis-Eintritt kommen.

Die Schwarzwald-Plus-Gästekarte bietet Touristen im Nordschwarzwald seit 2014 kostenlose Erlebnisse. Das kann eine Führung hinter die Kulissen des Festspielhauses Baden-Baden sein, eine Segway-Tour in Baiersbronn oder ein Schnupper-Gleitschirm-Tandemflug. 2022 sollen zu den mehr als 80 möglichen Aktivitäten weitere im Acher- und Renchtal dazu kommen.

Neu ist, dass alle Einwohner der Nationalparkregion Schwarzwald die Schwarzwald-Plus-Karte jetzt kaufen und dieselben Vorteile in Anspruch nehmen können wie die Urlaubsgäste.

„Wir wollen, dass die Einheimischen ihre Heimat neu erleben und die Begeisterung für die Karte weitertragen“, erklärt Maike Weiss, Projektmanagerin bei der Schwarzwald Plus GmbH in Baiersbronn. Die Heimatkarte gebe es seit 2016, aber anfänglich nur im Landkreis Freudenstadt und der näheren Umgebung.

Schwarzwald-Plus-Karte bietet freien Eintritt

Von anfänglich 300 pro Jahr sei die Nutzerzahl auf 1.500 im Jahr 2019 gestiegen. Man könne damit zum Beispiel mehrere Golfplätze jeweils einmal kostenfrei nutzen – sowohl in Golfclubs als auch auf Minigolf-Anlagen. Enthalten sei ein einmalig freier Eintritt in Hallen-, Frei- und Thermalbäder in Freudenstadt, Bad Wildbad und Forbach.

Touristen bekommen die Schwarzwald-Plus-Karte derzeit kostenlos ab zwei Übernachtungen. Etwa 80 Hotels, Pensionen, Gästehäuser und Ferienwohnungsanbieter überwiegend im Landkreis Freudenstadt geben sie bislang aus. Die Tourismusleiter der Städte Freudenstadt und Baiersbronn, Carolin Moersch und Patrick Schreib, sind die Geschäftsführer der Schwarzwald Plus GmbH, die die Karte vertreibt.

Neu ist, dass sie in der ganzen Nationalparkregion bekannt werden soll. Zu den wichtigsten Zielen der Nationalparkregion Schwarzwald GmbH gehört die Förderung des Tourismus. Sie hat ihren Sitz in Baiersbronn im gleichen Haus wie die Schwarzwald Plus GmbH.

Ab sofort können also Menschen aus Achern, Sasbach, Sasbachwalden und Lauf sowie aus dem Acher- und Renchtal die Heimatkarte von Schwarzwald Plus erwerben, ebenso die Bürger von Ottersweier, Bühl und Bühlertal. Die Zahl der damit möglichen kostenlosen Erlebnisse im schwäbischen Teil der Nationalparkregion ist allerdings noch weitaus größer als im badischen Teil.

„Das wollen wir 2022 ändern“, sagt Maike Weiss. Bereits zu Beginn der Sommersaison sollen neue attraktiven Erlebnisse dazu kommen, die aus der Baiersbronner Sicht „jenseits der B500“ liegen. Dazu habe man schon Ideen gesammelt. Gespräche mit Städten und Gemeinden beziehungsweise ihren Tourismus-Managern seien geplant.

Bereits enthalten in den kostenlosen Aktivitäten, die die Heimatkarte bietet, ist eine Freifahrt mit einem Tretboot oder Ruderboot auf dem Mummelsee an der Schwarzwaldhochstraße – wenn die Saison dafür wieder beginnt.

Kellerführung bei den Winzern der Region

Der Winzerkeller Hex vom Dasenstein und die Waldulmer Winzergenossenschaft in Kappelrodeck sowie die Oberkircher Winzer laden Karteninhaber jeweils zu einer Kellerführung mit Weinprobe ein.

Die Heimatkarte ist auch Tageskarte für Skilifte in Baiersbronn und Freudenstadt, am Mehliskopf, Vogelskopf, Unterstmatt und Kaltenbronn. Nicht zuletzt ist mit der Karte einmalig der Eintritt in die Ausstellung des Nationalparkzentrums am Ruhestein kostenfrei.

Die Heimatkarte kostet 69 Euro pro Person, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren 49 Euro. Sie hat das Format einer Kreditkarte und wird bei einem holzverarbeitenden Unternehmen in Baiersbronn aus Holz gefertigt. Der Name des Inhabers wird eingebrannt. Sie kann nur bei der Schwarzwald Plus GmbH bestellt werden und kommt auf dem Postweg nach Hause. Das Bestellformular gibt es unter www.schwarzwaldplus.de