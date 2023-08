Eine ganze Region sehnt diese 90 Minuten herbei. Wenn am Sonntag um 15.30 Uhr im Freiburger Dreisamstadion der Anpfiff ertönt, steht ein ganzes Dorf hinter den Spielern in den blau-weißen Trikots.

Dann nämlich spielt der Fußball-Oberligist SV Oberachern in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten SC Freiburg.

Es ist der Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Nicht vergleichbar mit dem ersten Auftritt im DFB-Pokal im vergangenen Jahr gegen Borussia Mönchengladbach.

„Es ist nochmal eine ganz andere Nummer, eine Riesensache“, sagt SVO-Stürmer Nico Huber, bislang einziger Torschütze in der Oberacherner DFB-Pokal-Historie.

Während SVO-Coach Fabian Himmel seine Mannschaft auf die Duelle mit Weltmeister Matthias Ginter, Standardspezialist Vincenzo Grifo und Sturmtank Lucas Höfler vorbereitet hat, sind die Verantwortlichen trotz der Vorfreude noch im Organisationsstress.

Nach all dem Stress, den das zehnköpfige Organisationsteam rund um Klemens Merkle bislang hatte, steigt die Vorfreude auf das Pokal-Highlight nun immer mehr an, auch wenn es bis zum Sonntag noch einige Baustellen gibt, die abgearbeitet werden müssen.

In den vergangenen drei Wochen sei das Organisationsteam jeden Tag mehrere Stunden mit dem DFB-Pokalspiel beschäftigt gewesen, so Merkle.

Manch Fan musste über drei Stunden in der Schlange am Waldsee stehen, bis er seine Karte in den Händen halten konnte. Eine Hälfte wird also in blau-weiß erstrahlen, die andere in rot.