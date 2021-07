Fußball-Oberliga 2021/22

Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg startet am Freitag, 6. August (19 Uhr), mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem 1. Göppinger SV und dem FV Ravensburg in ihre 44. Spielzeit – die 14. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

20 Teams, nachdem der SV Sandhausen II seine zweite Mannschaft abgemeldet hat, gehören in diesem Jahr der Oberliga an – darunter aus dem Verbreitungsgebiet der Badischen Neuesten Nachrichten der SV Oberachern, SV Linx, 1. FC Bruchsal, FC Nöttingen und der 1. CfR Pforzheim.

Komplettiert wird das Feld aus badischen und württembergischen Vereinen durch den 1. FC Rielasingen-Arlen, FC Villingen, FV Lörrach-Brombach, 1. Göppinger SV, FC Astoria Walldorf II, FSV Bissingen, FV Ravensburg, Freiburger FC, SGV Freiberg, SSV Reutlingen, TSV Ilshofen, Sportfreunde Dorfmerkingen, SV Stuttgarter Kickers, die Neckarsulmer Sport-Union und die TSG Backnang.

Insgesamt stehen für jede Mannschaft in der Fußball-Oberliga 38 Spiele auf dem Programm. Der letzte Spieltag des Jahres ist am 11./12. Dezember, nach der Winterpause geht es am 26. Februar 2022 weiter. Nach dem letzten Spieltag am 4. Juni steht der Tabellenführer als Aufsteiger in die Regionalliga Südwest fest, der Zweite kann den Sprung nach oben über Aufstiegsspiele erreichen.

Klare Favoriten auf den Meistertitel in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg sind der SGV Freiberg und die Stuttgarter Kickers.