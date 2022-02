Bauvorhaben neben Seniorenheim

Umstrittenes Betonwerk in Achern: Lärmgutachten lässt Genehmigung näher rücken

Ein Betonwerk in direkter Nachbarschaft zu einem Seniorenheim und einem Wohngebiet – das will niemand. In Achern kämpft man gegen das Projekt. Nachträglich wurde nun ein Schallgutachten gefordert.