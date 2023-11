Was auf den Weihnachtsmärkten in und um Achern 2023 geboten wird

Der Duft von Weihnachten liegt wieder in der Luft. Die ersten Christbäume sind schon aufgestellt, die Lichterketten liegen bereit und die Werbung für die Weihnachtsmärkte läuft an. Denn es geht mit Riesenschritten auf den ersten Advent am 3. Dezember zu.

Um Achern herum öffnen viele Weihnachtsmärkte und stimmen mit Glühwein, Lichterglanz und Tannengrün auf Weihnachten ein. Denn zur Vorweihnachtszeit gehören die Weihnachtsmärkte als guter Brauch dazu, die mit ihrer heimeligen Atmosphäre und ihrem kulinarischen Angebot beliebte Treffpunkte für Familien, Freund und Arbeitskollegen sind.

Weihnachtsmarkt Achern öffnet vom 1. bis zum 20. Dezember

Der 39. Acherner Weihnachtsmarkt von „Achern aktiv“ wird nach der Neugestaltung des Rathausplatzes wieder an seinem alten Standort von Freitag, 1. Dezember, bis Mittwoch, 20. Dezember, stattfinden. Die weihnachtlich geschmückten Holzhäuschen befinden sich dann nur auf dem Rathausplatz, weil im hinteren Bereich des Rathauses „Am Markt“ der „Grüne Markt“ angesiedelt wird.

Dies bedeutet, dass die bisherigen zusätzlichen Stände an den Wochenenden etwa von Klassen und Vereinen aus Platzgründen nicht mehr aufgestellt werden können. Denn zur Sicherheit müssen Rettungswege frei gehalten werden, auch der Abriss des Sparkassen-Gebäudes benötigt Platz.

Von Samstag, 6. Dezember, bis Freitag, 12. Dezember, gibt es wieder die Nikolausstiefel-Mitmachaktion in Acherner Schaufenstern. Die Kinder können ihre Stiefel in der Zeit vom 21. bis 29. November an folgenden Stellen abgeben: Kaufhaus Peters, Schuh-Butz, Möbel Seifert, Einzigartig & Perfekt und Geschäftsstelle von „Achern aktiv“.

Die Stiefel werden ab dem Nikolaustag eine Woche lang in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte ausgestellt. Wer seinen Stiefel findet, bekommt ihn befüllt zurück und nimmt an einer Verlosung von Gutscheinkarten teil.

„Von drauß´ vom Walde komm ich her“ heißt es am Samstag, 2. Dezember, wenn Nikolaus und Knecht Ruprecht die Kinder besuchen. Es ist gute Tradition von „Achern aktiv“, die Kinder zu erfreuen und Nikolaus als Bischof von Myra auftreten zu lassen. Denn der echte Bischof Nikolaus ist der Schutzpatron von Achern und die Bürger bauten ihm zu Ehren vor mehr als 1000 Jahren eine Kapelle.

Der Nikolaus wird ab 11 Uhr in den Geschäften und ab 16.30 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarktes anzutreffen sein. Der Weihnachtsmarkt ist montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Adventsmärkte und Weihnachtsmärkte in der Region

Der Seebacher Adventsmarkt findet am Sonntag, 26. November, von 14 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Eine Woche später ist auch in Lauf ein Adventsmarkt bei der Neuwindeckhalle, der am 1. Dezember von 18 Uhr bis 22 Uhr, am 2. Dezember von 16 Uhr bis 22 Uhr und am 3. Dezember von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet ist.

Mit 25 Holzhäuschen ist der Weihnachtsmarkt in Renchen rund ums Rathaus einer der größeren Märkte in der Region, der am Samstag, 2. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 19 Uhr stattfindet. An beiden Tagen wird auf der Bühne im Bärenhof ein weihnachtliches Musikprogramm präsentiert. Der Nikolaus verteilt jeweils ab 15 Uhr Dambedei und das Engelspostamt nimmt Wunschzettel entgegen.

Der Weihnachtsmarkt in Freistett ist am 1. Dezember auf dem Rathausplatz und beginnt um 11 Uhr. Die Begrüßung von Bürgermeister Oliver Rastetter ab 11.15 Uhr ist umrahmt von Auftritten der Kindergärten, auch Schulen und Vereine werden ein weihnachtliches Programm präsentieren. Um 14.50 Uhr kommt der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder. Von 18.30 bis 19.30 Uhr gibt die Bläserjugend Freistett in der Kirche ein Weihnachtskonzert.

Auf eine „adventliche Idylle im Mühlendorf“ in Ottenhöfen dürfen sich die Besucher freuen, wenn sich der Kurpark am Samstag und Sonntag, 16. bis 17. Dezember, in ein schönes Weihnachtsdorf verwandelt und ein buntes Rahmenprogramm präsentiert wird. Die Öffnungszeiten sind am 16. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am 17. Dezember, von 11 bis 20 Uhr.

„Urige Holzhütten, stimmungsvolle Lichter und liebevolle Dekoration geben dem Kurpark das besondere weihnachtliche Flair und zahlreiche Aussteller geben dem Weihnachtsmarkt ein facettenreiches Gesicht“, so die Tourist-Info. Für die Kinder gibt es die spannende „Willi Wandermaus“ Weihnachts-Rallye mit der Suche nach einem verlorenen Engel im Mühlendorf.

Unter den abgegebenen Rätselbögen werden kleine Preise für die Kinder verlost. Der Nikolaus kommt am Sonntagnachmittag und hat Überraschungen in seinem Gabensack.