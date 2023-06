Welche Noten das Land den Badeseen in Achern und Rheinau gibt

Wo kann man in der Region sorglos ins Wasser springen? Das zeigt eine jetzt aktualisierte Karte des Landesgesundheitsamts. Auch drei Seen bei Achern und Rheinau werden regelmäßig kontrolliert.

Die Badeseen in der nördlichen Ortenau haben erneut Bestnoten bekommen: Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat anlässlich des Starts der Badesaison im Juni seine Online-Badegewässerkarte aktualisiert.

Unter den 312 Badestellen im Land, die im vergangenen Jahr hygienisch überwacht wurden, sind auch drei Seen bei Achern und Rheinau. Sie haben eines gemeinsam: Das Landesgesundheitsamt bescheinigt ihnen eine ausgezeichnete Wasserqualität.

So können der Achernsee sowie die Badeseen Freistett und Honau der interaktiven Karte im Internet zufolge „ohne Einschränkungen benutzt werden“. Die einzigen beiden Badestellen mit einer nur „guten“ Wasserqualität sind die Badeseen in Schutterwald und Goldscheuer.

Für den See in Goldscheuer waren in den vergangenen Jahren immer wieder Badeverbote verhängt worden, zuletzt im September 2022 wegen eines hohen Anteils von Enterokokken. Der Grund war womöglich Vogelkot, wie die Stadt Kehl mitgeteilt hatte.

Wasser wird einmal im Monat kontrolliert

Die Gesundheitsämter entnehmen in 312 Badeseen im Land während der Badesaison, also meist zwischen 1. Juni und 15. September, mindestens einmal im Monat Proben und untersuchen sie auf mikrobiologische Verunreinigungen. Das teilt das Landesgesundheitsamt mit.

So will man die hygienische Belastung der Gewässer abbilden. Ist diese zu groß, wird ein Badeverbot ausgesprochen. Zudem achtet man bei den Kontrollen auf Verschmutzung wie Abfälle oder darauf, ob sich in einem Gewässer massenhaft Algen vermehren.

In Achern habe es, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, in den vergangenen Jahren nie Handlungsbedarf wegen der Wasserqualität gegeben. Diese wird auch hier während der Badesaison einmal im Monat überprüft.

In den letzten Jahren wurden hervorragende Wasserqualitäten festgestellt. Armin Schäfer, Ordnungsamt Rheinau

Einzige Anmerkung des Ortenauer Landratsamts an die Stadt bisher: „Wir wurden gebeten, auf das Fütterungsverbot von Wasservögeln hinzuweisen, weil sich die Zunahme der Population der Tiere negativ auf die Wasserqualität auswirken würde“, sagt Helga Sauer aus dem Büro des Oberbürgermeisters.

Auch die beiden Seen in Rheinau werden einmal monatlich überprüft, teilt die Stadtverwaltung mit. „In den letzten Jahren wurden für beide Badeseen immer hervorragende Wasserqualitäten festgestellt“, sagt Ordnungsamtsleiter Armin Schäfer.

Insgesamt wurden in Baden-Württemberg 303 Seen mit den Kategorien „ausgezeichnet“ oder „gut“ bewertet. Vier Badestellen wurden als „ausreichend“ eingestuft, darunter im Kreis Karlsruhe der Baggersee in Eggenstein. Die Wasserqualität von zwei Seen im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie bei Ravensburg erhielt die Note „mangelhaft“.

Aktuelle Ereignisse können die jetzt veröffentlichten Ergebnisse allerdings schnell ändern, heißt es weiter. So könnten etwa durch Starkregen Keime oder Schadstoffe in die Gewässer geschwemmt werden. Daher rät das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration dazu, auch auf an den Badestellen angebrachte Hinweise zu achten.

Online ist die Karte mit den Badestellen und ihren Bewertungen abrufbar unter https://badegewaesserkarte.landbw.de.