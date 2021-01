Bei Notfällen kommt es oft auf Sekunden an. Wenn mobile Hilferufe aus dem Schwarzwald erst umgeleitet werden und die Einsatzkräfte deshalb später an ihr Ziel kommen, kann das im schlimmsten Fall Leben kosten.

Tausende Ausflügler an der Schwarzwaldhochstraße, einsame Mountainbiker fernab der touristischen Hotspots, Ski-Langläufer auf der Loipe: Der Nordschwarzwald stellt für die Mobilfunkbetreiber höchst unterschiedliche Anforderungen. Und immer noch gibt es „Löcher“.

Auch wenn die Versorgung entlang der Schwarzwaldhochstraße mittlerweile vergleichsweise gut ist, buchen sich deutsche Handys zum Erstaunen ihrer Benutzer immer wieder in französische Mobilfunknetze ein. Das führt bisweilen auch zu Problemen bei Notrufen.

Für eine Optimierung der Empfangsverhältnisse entlang der Schwarzwaldhochstraße sorgte ein neuer Antennenmast am Mummelsee, der am 10. Juni vergangenen Jahres in Betrieb genommen wurde. 5G bietet er nicht, bringt aber durchaus eine verbessere Daten- und Sprachversorgung. „Der Standort versorgt in der Hauptsache die Autofahrer auf der Bundesstraße 500 in südlicher und südöstlicher Richtung und zwar nahtlos hinein in die nächste Funkzelle“, erläutert Hubertus Kischkewitz (Bonn), Sprecher der Deutschen Telekom AG.

Landtagsabgeordnete weiß um die Probleme

Dennoch klaffen beträchtliche Löcher. Das weiß man auch im Stuttgarter Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau: „In den dünn besiedelten und von hohem Waldbestand gekennzeichneten Hochlagen im östlichen Nordschwarzwald sowie vereinzelt in den nördlich von Oberkirch gelegenen Seitentälern bestehen Mängel in der Mobilfunkversorgung“, so Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in ihrer Antwort auf eine „Kleine Anfrage“ des CDU-Landtagsabgeordneten Tobias Wald (Wahlkreis Baden-Baden/Bühl) zur aktuellen Mobilfunkversorgung im Nordschwarzwald.

Der Mobilfunkausbau, werde im Nordschwarzwald insbesondere durch die anspruchsvolle Topografie mit tiefen Tälern und vielen Flächen mit einem hohen Waldanteil erschwert. Allerdings stelle auch hier die oftmals langwierige Suche nach geeigneten Mobilfunkstandorten eine große Hürde für den Ausbau dar.

Anrufe, die über die Notrufnummer 112 getätigt werden, werden von den Integrierten Leitstellen entgegengenommen. Nach den Erfahrungen der für die Region Nordschwarzwald zuständigen Leitstellen ist in einigen Teilbereichen eine verlässliche Netzabdeckung nicht gegeben. In diesen Fällen könne es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Hilfeanforderung kommen.

Auch die seit Kurzem verfügbare präzisere Übermittlung von Standortdaten aus dem Mobiltelefon an die Integrierte Leitstelle (AML-Dienst) sei in diesen Bereichen nicht oder nur eingeschränkt möglich, was in den teilweise großen und schwer zugänglichen Waldgebieten die Rettung erschwere.

Französisches Netz springt teilweise ein

Und weil sich in den Höhenlagen des Nordschwarzwalds Mobiltelefone teilweise auch in französische Netze einbuchen, gab es nach Darstellung des Ministeriums auch Fälle, in denen Notrufe zunächst in der Leitstelle Straßburg eingingen: „Diese mussten von dort an die zuständige Integrierte Leitstelle auf deutscher Seite weitervermittelt werden. Dies führte dann zu zeitlichen Verzögerungen.“

„Das französische Netz wird nur dort angezeigt, wo unser eigenes Schwachstellen hat“, betont Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz. „Der französische Netzbetreiber sendet über exponierte und hohe Standorte an bestimmten Stellen auch hinein nach Deutschland. Das kann im Rahmen der Versorgung an der Grenze mitunter passieren. Auch bis hinauf zur Schwarzwaldhochstraße.“

Laut Kischkewitz ist das Signal allerdings eher schwach: „Ihr Smartphone zeigt zwar eine Versorgung an, aber die Qualität der Verbindungen ist schlecht.“ Dass es im Nordschwarzwald einen Optimierungsbedarf gibt, räumt der Sprecher unumwunden ein: „Uns ist durchaus klar, dass wir weiter an der Verbesserung unseres Netzes arbeiten müssen. Das ist unser eigener Anspruch und auch durch die Frequenzauflagen gefordert.“

Das Wirtschaftsministerium verweist in diesem Zusammenhang auf den Mobilfunkgipfel im Jahr 2018. Damals hatten sich die Netzbetreiber vertraglich verpflichtet, bis Ende 2021 immerhin 99 Prozent aller Haushalte mit LTE zu versorgen. „Aus Sicht der Landesregierung muss der Mobilfunkausbau gerade auch in Gebieten wie dem Nordschwarzwald vorangetrieben werden. Nicht zuletzt, um sicherzustellen, dass künftig Notrufe flächendeckend abgesetzt werden können.“