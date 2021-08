Als Anfang August 1932 im „Memorial Coliseum“ in Los Angeles die Olympia-Hymne erklang, die Fahne der Vereinigten Staaten im Wind flatterte und Amerikas Turner auf dem Siegerpodest die Silber-Medaille erhielten, da jubelte auch ein Sohn Acherns ganz kräftig mit.

Es war Frederick Meyer (1910 bis 1996), Sohn von Heinrich Meyer und dessen Ehefrau Rosa Früh aus Achern, die 1892 beziehungsweise 1894 nach New York auswanderten, sich dort kennenlernten und heirateten. In der Bronx erblickte Frederick Meyer das Licht der Welt, wuchs inmitten von Menschen aus aller Herren Länder auf und wurde als Turner so gut, dass er für die Olympischen Spiele 1932 in die Nationalmannschaft der USA berufen wurde und mit ihr im Teamwettbewerb die Silber-Medaille gewann.

Vier Jahre später ging er in Berlin erneut mit dem USA-Team an die olympischen Geräte, war hier aber mit dem zehnten Platz nicht so erfolgreich und blieb danach dem Turnsport als Trainer in New York treu.