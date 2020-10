Wie viele Insolvenzen folgen auf die Corona-Krise?

Dirk Pehl ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht. Seit 2011 wird er insbesondere am Oberrhein und im Schwarzwald regelmäßig zum Insolvenzverwalter bestellt. Er studierte in Freiburg und lebt mit seiner Familie in Neuried.

Schultze & Braun ist eine der führenden Kanzleien für Sanierungs- und Insolvenzrecht in Deutschland und wird regelmäßig mit der Sanierung von Unternehmen betraut. In der Oberrheinschiene ist Schultze & Braun aber auch in der Steuerberatung aktiv, einer weiteren Keimzelle des Unternehmens. Bundesweit arbeiten rund 650 Beschäftigte für das Unternehmen, rund 200 davon am Hauptsitz in Achern.