65-jährige Autofahrerin verursacht Unfall bei Appenweier

Beim Linksabbiegen von der B28 auf die B3 in Richtung Offenburg ist eine 65-Jährige Autofahrerin am Mittwochmittag mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 65-Jährige am Mittwoch gegen 13 Uhr nach links auf die B3 in Richtung Offenburg abbiegen, nachdem sie von der B28 abgefahren war.

Hierbei stieß sie mit einem auf der Linksabbiegerspur in Richtung Oberkirch fahrenden Autofahrer zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Autos in Höhe von etwa 10.000 Euro.