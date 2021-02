Im Prinzip mit den selben Maßnahmen wie bisher. Doch es gibt viele Fragen. Der bislang genannte Abstand dürfte wohl reichen, sagt Bressau, sicher sei das aber nicht: „Besser mehr Abstand als weniger“. Man steckt sich schneller an. Galt anfangs ein viertelstündiger Kontakt als Faustregel, so seien nun bereits Ansteckungen nach sehr viel kürzeren Begegnungen entdeckt worden. FFP2-Masken helfen, aber sie haben ihre Grenzen, wenn sie nicht richtig getragen werden. Das gilt zum Beispiel bei Bartträgern, oder auch, wenn man die Maske absetzt, um einmal Pause zu machen und dabei in einen Raum geht, in dem jemand infektiöse Aerosole verbreitet hat. Man solle sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, warnt Bressau.