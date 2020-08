Disko-ähnliche Zustände

Gaststätte in Kehl muss wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung schließen

Gaststätten dürfen nach dem Lockdown wieder öffnen - unter der Voraussetzung, dass Gäste einen festen Sitzplatz haben und nicht tanzen. Ein Gaststätten-Betreiber in Kehl hat sich nicht daran gehalten. In seinem Lokal standen 150 Personen dich gedrängt in Disko-Atmosphäre zusammen. Jetzt will die Stadt das Lokal schließen.