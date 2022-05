Badens beste Edelbrände kommen aus Kappelrodeck

Rund 2.800 Brände und Liköre nahm die Jury unter die Lupe, um den besten Brenner Badens zu finden. Platz eins der „Baden Best Spirits 2022“ holt Theo Künstel aus Kappelrodeck-Waldulm.

Badens bester Brenner heißt Theo Künstel. Er kommt aus Kappelrodeck-Waldulm und führt die Rangliste der „Baden Best Spirits 2022“ an. Von Ulrich Müller, Vorsitzender des Verbandes Badens Brenner, und Geschäftsführer Klaus Lindenmann bekam er gleich drei Ehrenpreise für seine Brände verliehen.

Bei der Preisverleihung im Kurhaus „Zum Alde Gott“ regneten für den Waldulmer Brenner-Experten Theo Künstel auch die Medaillen. So erhielten seine Edelbrände aus heimischen Produkten achtmal Gold, elfmal Silber und dreimal Bronze. Diese Auszeichnungen bestätigten ihm erneut, dass er seit Jahren nicht nur mit zu den Besten, sondern diesmal mit 19,7 von maximal 20 Punkten der beste Brenner in Baden ist. Der Brand des Jahres 2022 ist ein Haferpflaumenbrand von Julian Gerhart aus Sasbach-Jechtingen.

Zu den zehn besten Bränden in Baden gehören auch Erzeugnisse von Karl-Friedrich Hummel (Leutesheim), Elke Niemann (Münchweier), Werner Volk (Leutershausen), Johannes Halter (Ödsbach), Martin Sattler (Schliengen), Wolfgang Armbruster (Gengenbach), Josef Bruder (Durbach), Michael Siebenhaller (Hagnau), Stefanie Klöckner (Nistertal), Helga Sonne (Veldenz) und Klara Glatz (Freiamt).

Die Top-Fünf der Liköre von Badens Brenner führt Franz Bruder (Berghaupten) an, gefolgt von Alde Gott Edelbrände Schwarzwald (Sasbachwalden), Wolfgang Armbruster (Gengenbach), Johannes Halter (Ödsbach), Mario Schwarzburg (Lauda-Königshofen) und Erich Krämer (Lauda-Königshofen).

Dass das Acher- und Sasbachtal eine Hochburg der Edelbrände und Liköre ist, zeigte sich an den Ehrenpreisen. Diese erhielten: Alde Gott Edelbrände Schwarzwald (Sasbachwalden), Axel Baßler (Kappelrodeck), Melanie und Siegfried Bohnert (Ottenhöfen), Wilhelm Köninger (Obersasbach) und Theo Künstel (Waldulm).

Prüfer probierten 2.829 Brände und Liköre

Geruch, Geschmack, Gesamtbild waren die Kriterien, nach denen Ende März 40 Prüfer die 2.829 Proben von 298 Brennern in Sasbachwalden betrachteten, beurteilten und bewerteten. Das große Finale fand im vollbesetzten Saal des Kurhauses statt. Es war die 38. Prämierung des Verbandes Badischer Klein- und Obstbrenner, der seit 1949 die weltweit größte Prämierung von Edelbränden vornimmt.

Zu seinem 75-jährigen Bestehen gab er sich den neuen Namen „Verband Badens Brenner“. Auf diese und weitere Neuerungen verwies Ulrich Müller und stellte fest, dass diese der Qualität der Produkte, deren Verfeinerung und noch besseren Vermarktung zugutekomme. Dafür setzte sich der Verband ein, konkret nannte er die Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium zur wirtschaftlichen und rechtlichen Verbesserung der Brennereien und der Kontingenterhöhung von 300 auf 500 Liter. Da die Prämierungen schon lange in Sasbachwalden stattfinden, meinte er: „Weshalb beginnen wir mit der Brennerstraße nicht hier in Sasbachwalden?“

Neben 97 Ehrenpreisen gab es 768 Medaillen in Gold, 1.284 in Silber und 576 in Bronze. Ein „Feuerwerk der Aromen“ entfalteten über 40 verschiedene Sorten von Obstbränden, der auch die hohe Qualität und perfekte Harmonie der angestellten Produkte würdigte.

Medaillen gab es für folgende Brenner aus dem Raum Achern: Axel Baßler (Kappelrodeck), Siegfried und Melanie Bohnert (Ottenhöfen), Adalbert Bohnert (Fautenbach), Siegbert Feißt (Önsbach), Thomas Graf (Obersasbach), Wilfried Graf (Obersasbach), Karlheinz und Ulrike Kohler (Kappelrodeck), Wilhelm Köninger (Obersasbach), Benedikt Lettner (Kappelrodeck), Benedikt Lettner (Kappelrodeck), Theo Lettner (Kappelrodeck), Priska Morgenthaler (Achern), Christian Müller (Lauf), Manfred Nass (Obersasbach), Tanja Schindler (Kappelrodeck), Max Schindler (Achern), Frank Weber (Mösbach).