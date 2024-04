Am Donnerstagnachmittag hat eine aufmerksame Passantin der Polizei geholfen, einen Dieb zu überführen. Ihn erwarten rechtliche Konsequenzen.

Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Donnerstagnachmittag eine verdächtige Person, die sich in einem Laden in der Kasernenstraße befand, gemeldet.

Flucht misslang

Laut Polizei war der Mann nicht mehr da, als sie dort ankamen. Der mutmaßliche Dieb versuchte durch den Hinterausgang eines Imbisses zu flüchten, doch die Polizeibeamten hielten ihn dort fest. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem 35-Jährigen unter anderem zwei Bankkarten aufgefunden.

Die Ermittlungen zeigten, dass der Verdächtige zuvor in den Pausenraum einer Firma durch ein Fenster eingestiegen war und dort die beiden Bankkarten aus den Taschen zweier Mitarbeiter entwendet hatte. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.